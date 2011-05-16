دانشجویان امروز باید پرچمدار استکبار ستیزی در کشور باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی در ادامه با دعوت از دانشجویان برای همکاری بیشتربا رسانه ملی تصریح کرد: دانشجویان میتوانند با حضور در شورای مشورتی شبکههای سیما و اتاقهای فکر برنامههای تلویزیون، مدیران را با اندیشههای نو و نیازهای نسل جوان همراهی کنند.
وی از دانشجویان دعوت کرد برای ارتقاء کمی و کیفی برنامه های تلویزیونی با رسانه ملی همکاری موثرتری داشته باشند.
دارابی از دانشجویان خواست ایدهها، موضوعهای و سوژههایی که قابلیت طرح را در سیما دارند، ارائه کنند.
معاون رئیس سازمان صدا و سیما در امور سیما، با اشاره به نامگذاری دهه چهارم انقلاب توسط رهبرمعظم انقلاب اسلامی، به دهه عدالت و پیشرفت، ابراز امیدواری کرد دانشجویان به عنوان نسل جوان، متعهد، تحصیل کرده و انقلابی دراین دهه بتوانند با احساس مسئولیت، برای مدیریت هرچه بهتر جامعه اسلامی ایران گام های مثبت بر دارند.
دارابی با تاکید بر تلاش مدیران، کارکنان و برنامهسازان رسانه ملی برای اعتلای مفاهیم و ارزش های اسلامی، انقلابی و انسانی در صدا و سیما، ممنوعیت تجمل گرایی، مصرف گرایی و ساخت سریال های تلخ را ازجمله اقدامات انجام شده درحوزه سیما برای اعتلای ارزش های انقلابی و اسلامی دانست.
معاون رئیس سازمان صدا و سیما در بخش دیگری از سخنان خود برضرورت بالا رفتن آستانه تحمل مسئولان برای بیان نقدهای سازنده در برنامه های سیما تاکید کرد.
در این نشست تعدادی از اعضاء بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت نیز دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص برنامههای رسانه ملی بویژه سیما بیان کردند.
مهدی آذرپندار، توجه به تحکیم بنیان خانواده، پرهیز از تجملگرایی و افزایش برنامههای گفتگو محور را مورد توجه قرار داد و گفت: صدا و سیما میتواند از گروههای دانشجویی و ایدههای دانشجویان به خوبی استفاده کند.
وی برگزاری چنین نشستهایی را گویای اهمیت نقش دانشجویان دررسانه ملی توصیف کرد و با قدردانی از برنامههای ارزشمند رسانه ملی از جمله برنامه "راز" استفاده از نیروهای متعهد و صاحب نظر را در تولید برنامه ها ضروری دانست.
اکبررهنمون نیز برضرورت توجه هرچه بیشتر برنامهسازان صدا و سیما به ارزش های اسلامی و انقلابی ازجمله حجاب، پرهیز از فضای غیبت و تهمت، الگو سازی شایسته ازهنرمندان و انتقال مفاهیم و پیام های سازنده، تاکید کرد.
مهدی ناظم بکایی حضورهرچه بیشتر دوربینهای سیما در مناطق محروم و پخش برنامههای سازندهتر سیما در ساعات مناسب را خواستار شد.
حمیدرضا جعفریان جانشین مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف که دراین دیدار حضورداشت نیز گفت: صدا و سیما میتواند با ساز و کار مناسب ارتباط نخبگان جامعه را با رسانه ملی بیشتر کند.
وی افزود: انتظارما از رسانه ملی این است که اخباردانشجویی و دانشگاهها را بیشترانعکاس دهد.
جعفریان ازصدا و سیما خواست براساس ارزشهای اسلامی و انقلابی برای مخاطبان ذائقه سازی کند. وی از برنامههای موفق سیما از جمله سریال "پایتخت" قدردانی کرد.
امین حسنی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت گفت: تشکیل شوراهای راهبردی شبکهها و اتاق فکر برنامهها در معاونت سیما کار بسیارخوب و نشانگر اهتمام ویژه معاون سیما به رویکرد تخصصی است.
وی با قدردانی از برنامههای ارزشی سیما ایفای نقش هرچه بیشتر روحانیت در سیما را خواستار شد.
کمال الدین ناصرینژاد با تاکید برتوجه هرچه بیشتر به مفاهیم عالی دینی و مذهبی در برنامههای صدا و سیما گفت: باید از مطرح شدن تفکرات اباهه گری و ضد ارزشها در رسانه جلوگیری کرد.
مهدی فتوحی دیگرعضو بسیج دانشجویی این دانشگاه نیزضمن اعلام آمادگی دانشجویان برای همکاری با مسئولان درعرصههای مختلف، بیان مشکلات رسانه ملی و مدیران برای مقابله با تهاجم فرهنگی را خواستارشد.
محسن علیزاده دیگرعضو بسیج دانشجویی داشنگاه علم و صنعت نیز گفت: رسانه ملی و به ویژه سیمای جمهوری اسلامی با همکاری و ارتباط موثر با گروههای جهادی دانشجویی که فعالیت جهاد سازندگی را زنده میکنند، میتوانند این روحیه عالی و کار آمد را درجامعه ترویج کنند.
رضا موسیپورعضو بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت نیز ازمسئولان صدا و سیما خواست نیازها و اولویتهای رسانه ملی را معرفی کنند تا دانشجویان بسیجی بتوانند تفکر همراهی و همکاری با رسانه ملی را عملیاتی کنند.
امیرهاشم پور، مدیرسابق بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت با تقدیر از اقدام شبکه پرس تی وی گفت: شبکه خبرهم باید بتواند با آن الگو به تاثیرگذاری و کارآمدی خود بپردازد.
در ادامه این نشست تقی رستم وندی مدیرشبکه چهارسیما برخی از برنامههای جاری و در دست اقدام این شبکه را برشمرد و از دانشجویان خواست که با ارائه دیدگاهها و ایدههای خود این شبکه را همراهی کنند.
رستم وندی برنامههای "راز"، "طلوع"، "پارک دانشجو"، "کتاب 4"، "زاویه" جشنواره فیلم و تئاتردانشجویی و مستندهای فرهنگی و دانشجویی را از مهمترین آنها دانست.
مقیسه قائم مقام شبکه سه سیما نیز از دانشجویان برای مشارکت درنهضت اجتماعی با هم بخندیم به جای آنکه به هم بخندیم و نظارت بر برنامه های سیما دعوت کرد.
سید فضل الله شریعت پناهی مدیرگروه اجتماعی شبکه سه نیز حضور هر چه بیشتر دانشجویان را در روند ساخت برنامههای شبکه سه سیما ضروری دانست و گفت: گروه اجتماعی شبکه سه آمادگی دارد در برنامههای گفتگو محور، مستند و ترکیبی از نظرات دانشجویان استفاده کند.
وی ساخت برنامههای مستند از اردوهای جهادی دانشجویان، مسابقه تلویزیونی با حضور دانشجویان دانشگاههای کشور و برنامه شهریار با حضور جویندگان علم و دانش را از اقدامات گروه اجتماعی شبکه سه سیما بر شمرد.
دانشجویان حاضر، پس از این نشست و برگزاری نمازجماعت ظهر و عصر در مسجد بلال ازقسمت مونیتورینگ سیما دیدن کردند و ازنزدیک درجریان جنگ نرم رسانه های بیگانه قرار گرفتند. در این دیدار بیش از 30 نفر از دانشجویان شرکت داشتند.
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