کمتر از ۵۰ تماشاگر قمی از بازی صبا در برابر صنعت نفت استقبال کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، کمتر از ۵۰ تماشاگر قمی و همچنین ۵۰ تماشاگر آبادانی از بازی دو تیم صبا قم و صنعت نفت آبادان که غروب یکشنبه در هفته سی و سوم مسابقات لیگ بر‌تر کشور با تساوی بدون گل در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یادگار امام قم برگزار شد استقبال کردند.



درگیری لفظی و تفتیش وسایل خبرنگاران توسط یگان ویژه و نیروی انتظامی از جلمه حاشیه‌های دیدار دو تیم صبای قم و صنعت نفت آبادان بود.



اشکان خورشیدی داور مسابقه و علیرضا کهوری، بهرام کیانی و محمدرضا فغانی به ترتیب داور دو تا چهارم دیدار دو تیم صبای قم و صنعت نفت آبادان بودند.



مرتضی کاشی کاپیتان صبا و حسن هوری نیز کاپیتان تیم صنعت نفت آبادان در این دیدار بود همچنین وقت اضافه نیمه اول دیدار دو تیم صبا و صنعت نفت دو دقیقه و نیمه دوم بازی سه دقیقه بود.



اندک تماشاگران حاضر در ورزشگاه تیم مورد علاقه خودشان را با شعار همچون صبای بچه پولدار، صبای شهر تهران و همچنین آبادان 6 ‌تایی، تشویق می‌کردند.



در نیمه اول فرزاد حاتمی پس از استارت بازی به سمت دروازه حریف رفت که با سجاد مشکل‌پور بازیکن تیم صنعت نفت برخورد کرد و در حالی که با حسین هوری تک به تک شده بود به علت مصدومیت مشکل‌پور توب را بیرون از زمین زد.



تعویض وحید نعمتی با محسن بیاتی نیا در دقیقه ۵۸، سید علی میرشفیعیان با حمیدرضا فرزانه در دقیقه ۶۷ و فرزاد حاتمی با علیرضا استواری در دقیقه ۷۵ از جلمه تعویضی‌های صبای قم بودند.



حجت چهارمحالی با مهرداد میر در دقیقه ۸۱ و محمدرضا ذوالفنون با محمدرضا الدین نیک نفس در دقیقه ۹۱ بازی از تیم صنعت نفت آبادان تعویض شدند.

