نمایش آثاری از اوریپید،رحمانیان و کوشکی درسومین روز جشنواره تئاتر دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از برگزاری چهاردهمین چشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی امروز دوشنبه 26 اردیبهشت نمایشهای" جایی همین نزدیکی" شکوفه ماسوری ساعت 17 و 19 در سالن اصلی تالار مولوی،"بیقهوه...تلخ" امیر قاسم ستوده ساعت 18 و 20:30 در سالن کوچک مولوی،"عبور از حلقه در وضع بغرنج" علیرضا نماینده ساعت 16:30 و 18:30 در سالن اصلی تالار محرابو مسافران نوشته محمد رحمانیان و کارگردانی زهره بهروزمنش ساعت 15:30 و 17:30 در سالن کوچک تالار محراب روی صحنه میروند.
همچنین در این روز نمایشهای" مبارک باسد این مبارک بیطیاره که..."محمدرضا محمودی ساعت 17 و 19 در سالن گلستان،" تیم شنا" جابر رمضانی ساعت 16:30 و 18:30 در سالن استاد سمندریان دانشکده هنرهای زیبا،"آپارتمان شماره جنگ" معصومه رضایی و مصطفی کوشکی ساعت 15 و 17 سالن استاد صمیمی مفخم،"مدهآ" نوشته اوریپید و کارگردانی مهدی آگاهی ساعت 14:30 و 16:30 در پلاتوی مرکزی دانشکده سینما تئاتر و "سیمای دانشجو" میثم سجادی ساعت 15:30 در پلاتوعروسکی این دانشکده اجرا میشوند.
نمایش"یک شب وقتی که و دیگر نیستی "فائزه بهرامیساعت 16 در سالن استاد رادی دانشکده سوره، "پدر یک خائن"رضا داداشی ساعت 18 سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان، "لاتاری" رامین اکبری ساعت 12 تا 17 در ساختمان 951 و "هملت ماشین" هاینر مولر به کارگردانی فرزانه اسدی ساعت 20:30 در باغ ملی دانشکده هنر به صحنه می رند.
چهاردهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی 24 تا 31 اردیبهشت به دبیری سید جواد روشن برگزار میشود.
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