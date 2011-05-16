70 هزار هکتار در گیلان جنگلکاری شده است

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از سال 1382 در قالب طرح صیانت بیش از 13 هزار هکتار و پارسال نیز 600 هکتار جنگلکاری در استان انجام شد.

وی همچنین از وجود 52 حوزه آبخیز کوچک و بزرگ در استان خبر داد و افزود: بزرگترین این حوزه مربوط به حوزه های آبخیز سپیدرود است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: تمامی روان آبهای حاصل از بارش باران با شدت های مختلف و جریان های حاصل از ذوب برف همراه با بار ناخالص و آوردهای رسوبی محصول فرآیندهای مختلف و متنوع فرسایش از سوی رودخانه های موجود در این حوزه ها حمل و در نهایت در تالاب انزلی و دریای خزر تخلیه می شود.

وی اظهارداشت: به جزء مجموعه حوزه های آبخیز محاط در محدوده استان، حوزه بزرگ سپیدرود نیز در نهایت در دریای خزر تخلیه می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: از مجموع وسعت حوزه سپیدرود فقط حدود 300 هزار هکتار آن در محدوده استان واقع شده است.

وی خاطر نشان کرد: بزرگترین حوزه آبخیز داخلی به مساحت 169 هزار هکتار مربوط به حوزه آبخیز پلرود در شهرستان های رودسر، سیاهکل و املش و کوچکترین حوزه داخلی استان با 625 هکتار وسعت به نام حوزه آبخیز کشلی در شهرستان تالش واقع شده است.

رحمانی همچنین به ظرفیت های منابع طبیعی گیلان در توسعه پایدار استان اشاره کرد و افزود: بهره برداری از چوب جنگلهای تولیدی، بهره برداری از باغات اشخاص و مزارع زراعت چوب، درآمد حاصل از تعلیف دام و علوفه تولیدی مراتع، اشتغال مرتبط با منابع طبیعی، بهره برداری محصولات غیرچوبی جنگلهای استان، جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگری از مهمترین این ظرفیتهاست.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان بیان داشت: وجود چشم اندازهای سبز طبیعی در جنگلها و گردشگاههای ییلاقی جاذبه های بی نظیر و دلپذیری برای جذب توریست و سرمایه گذاری در این بخش را فراهم کرده و صنعت اکوتوریسم در صورت تحقق اهداف اصلی، یکی از منابع اصلی تاثیرگذار در اقتصاد گیلان خواهد بود.

وی گفت: در حال حاضر میلیونها گردشگر در طول سال به استان مراجعت می کنند که انگیزه اصلی آنان از سفرهای تفریحی و تفرجی، استفاده از چشم اندازهای طبیعی استان است.

رحمانی یادآورشد: درآمد و اشتغال حاصل از سهم منابع طبیعی در صنعت گردشگری در تولید ناخالص استان قابل توجه است.

رحمانی در خصوص اینکه چند درصد نهالهای کشت شده در استان تبدیل به درخت می شوند، اظهارداشت: هرساله که جنگلکاری می شود پنج سال عملیات مراقبتی انجام می گیرد.