"رازها" قابل طرح و بررسی برای دیگران نیستند

دکتر سید یحیی یثربی در مورد تمایز بین "مسائل" و "رازها" در فلسفه، علوم انسانی و علوم اجتماعی به خبرنگارمهر گفت: علوم تجربی و علوم حقیقی یعنی علومی که روی واقعیتهای علمی تحقیق می‌کنند و آنچه را که این معرفتها به دنبال آن هستند مسئله است و نه راز.

وی افزود: البته به این مسائل مجازاً راز می‌شود گفت ولی در حقیقت مسائل هستند یعنی می‌خواهند مشکلی از مشکلات را حل کنند. این علوم طبیعی شامل ریاضیات، طبیعیات و فلسفه می‎شوند.

این استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی اظهارداشت: برخی چیزها است که با مسئله حل نمی‌شوند بطور مجازی به آنها می‌توان مسئله گفت اما آنها رازند و دانشمندان و اندیشمندان می‌خواهند به آن رازی که پنهان است دست یازند. برای مثال عرفان به دنبال چیزهایی است که راز هستند و فقط عارف می‌تواند به آن رازها برسد و اگر اینچنین بشود فقط خود عارف در آن مستغرق است و در آن تجربه با کسی سهیم و شریک نیست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در مورد ادیان و وجود خدا، بعضی از آنها مانند دین اسلام اجازه تعقل در این باب را داده است و برخی دیگر، غیرعقلانی است و اجازه تعقل در این موارد را به افراد نمی‌دهند.

این محقق و پژوهشگر حوزه عرفان و فلسفه اسلامی درمورد اینکه علوم یادشده آیا می‌توانند رازها را مورد بررسی قرار دهند یا اینکه آنها باید متمرکز بر روی "مسائل" باشند، همچنین گفت: رازها قابل گفتن نیست و از این نظر قابل بررسی هم نیست. وقتی عارفی به یک حقیقتی رسیده است آن را نمی‌تواند به دیگران بیان کند ولی مسائل برای مثال فرمولهای جدید ریاضی و شیمی یا فیزیک قابل بیان و فهم از سوی همگان هستند و بررسی آن قابل فهم برای همه است.