زوایای استعفای میچل بعد از ماموریت ناکام 842 روزه

خبر استعفای جرج میچل از ماموریتش یا بهتر بگوییم برکناری وی از پستی که اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از روی کارآمدنش به وی محول کرد با توجه به شرایط بحرانی و بسیار غیر منتظره خاورمیانه نکات مهمی را درخود جای داده است.

استعفای میچل و سخنان اوباما

"عبدالله محمد القاق" تحلیلگر عرب زبان در تحلیل خود از این اقدام جرج میچل فرستاده آمریکا برای رسیدگی به موضوع صلح در خاورمیانه می نویسد: این اقدام میچل دقیقا چند روز پیش از سخنرانی باراک اوباما درباره خاورمیانه انجام شد که رئیس جمهوری آمریکا دراین سخنرانی به جوانب روند صلح و همچنین انقلاب های بهار عربی و بالطبع به تلاش های آمریکا (به زعم خودشان) برای احیا و پویا کردن این موضوع می پردازد.

اوباما و میچل

همچنین دراین سخنرانی اوباما به موضع کاخ سفید درخصوص تشکیل کشور مستقل فلسطین که این موضوع در نشست آتی سران کشورها در سازمان ملل متحد نیز مطرح خواهد شد، نیز اشاراتی می کند.

دراین راستا باید به اعلام حمایت مصر از اعلام تشکیل کشور مستقل فلسطین نیز دقت کنیم و همچنین تصمیم قاهره برای بازگشایی گذرگاه رفح و در حقیقت تلاش برای شکستن محاصره ظالمانه نوارغزه را نیز مد نظر قرار دهیم.

این استعفا یا همان برکناری درحقیقت بعد از آن صورت گرفت که میچل نتوانست به پیشرفتی ملموس به سوی روند صلح آن هم بعد از گذشت بیش از 3 سال دست یابد.

میچل و اسرائیلی ها

"عبدالله محمد القاق" خاطر نشان می کند: حتی ابومازن نیز از اقدامات میچل به ستوه آمده بود و در سخنانی وی را متهم کرد که در انتقال آراء و افکار فلسطینیان به اسرائیل شکست خورده به گونه ای که فلسطینی ها در هربار سفر وی به منطقه آراء و افکار جدیدی ارائه می دادند که بعدها فاش شد وی اصلا این نظرات را به طرف اسرائیلی منتقل نکرده است.

بُعد دیگر این استعفا و معنای حقیقی آن این است که روند مذاکرات صلح به خاطر آمادگی اوباما برای شرکت در دوردوم انتخابات ریاست جمهوری یعنی تا 15 ماه دیگر متوقف خواهد بود.

میچل الگوی بلر

درادامه این تحلیل می خوانیم حال تونی بلر مسئول کمیته چهارجانبه بین المللی برای صلح نیز باید از اقدام میچل درس بگیرد و وی نیز استعفای خود را اعلام کند چرا که اسرائیل حتی به شروط این کمیته و بیانیه های آن نیز کمتر توجهی نمی کند.

بلرهم باید از میچل درس بگیرد

"هانی حبیب" تحلیلگر دیگر عرب زبان در تحلیل خود می نویسد: فرستاده سابق آمریکا به خاورمیانه می بایست به حرف یکی از دوستانش که فردای انتصابش به این سمت وی را نصیحت کرد گوش می داد.

این دوست که خود میچل می گوید به وی گفت: ایرلند و نزاع فلسطینی - اسرائیلی شبیه هم نیستند و توانمندی وی که منجر به دستیابی صلح درایرلند شد برای حل درگیری های خاورمیانه کافی نیست.

شکست ماموریت 842 روزه

میچل به این نصایح دوستش گوش نداد و هنگامی که ماموریت میچل با مشکلاتی روبه روشد همین دوستش بار دیگر به وی نصیحت کرد اما میچل درپاسخ به وی گفت: مذاکرات ایرلند 700 و یک روز به طول انجامید که 700 روزش نتیجه ای نداشت اما تنها یک روز ضامن صلح شد و این یعنی اینکه میچل در انتظار تنها یک فرصت بود تا ماموریتش را در خاورمیانه با موفقیت به اتمام برساند.

حال دیگر نمی دانیم که موضع میچل این بار در برابر این دوستش چگونه خواهد بود چرا که ماموریتش در خاورمیانه هشتصد و 42 روز به طول انجامید که کاملا بی نتیجه بود و غافل از تنها یک فرصت که برای وی فراهم شود تا به موفقیت برسد!

همزمانی استعفا با سفر نتانیاهو به واشنگتن

پیش از پرداختن به این موضوع باید سفر عبدالله دوم به آمریکا که بعد از استعفای میچل است نیز را مد نظرقرار دهیم که خالی از لطف نیست.

اما زمان سفر نتانیاهو تقریبا در همان روزهایی است که میچل از کار کناره گیری کرد یا بهتر بگوییم عزل شد در حقیقت استعفای میچل روز 20/5 /2011 عملی شد یعنی همان روزی که قرار است اوباما نتانیاهو را به حضور بپذیرد و قبل از آنکه نخست وزیر اسرائیل در برابر کنگره آمریکا یعنی 24/5/2011 سخنرانی کند.

استعفای اجباری شش ماه قبل

جرج میچل شش ماه پیش که آخرین سفرش به منطقه انجام شد در حقیقت به شکست ماموریتش پی برد و می توان تاکید کرد که استعفایش در همان زمان انجام شد.

تحلیلگران استعفای میچل را با انقلاب های عربی درست نمی دانند بلکه تاکید دارند که بهار عربی نمی تواند بی تاثیر در کناره گیری میچل باشد اما معتقدند که نمی توان رابطه مستقیمی بین این اقدام با انقلاب های مذکور ایجاد کرد.

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معصومه فروزان