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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

حاشیه نشینان بجنورد با دریافت تسهیلات می توانند به روستا مهاجرت کنند

حاشیه نشینان بجنورد با دریافت تسهیلات می توانند به روستا مهاجرت کنند

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان شمالی با تاکید بر کاهش مهاجرت ها از روستا به شهر، گفت: حاشیه نشینان بجنورد با دریافت تسهیلات مسکن و اشتغال می توانند به روستا مهاجرت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت در اولین نشست شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی خراسان شمالی، اظهار داشت: این افراد می توانند با تشکیل تعاونی ها و با حمایت استانداری از تسهیلات مسکن و اشتغال برای بازگشت به روستا استفاده کنند.

وی یکی از دلایل نداشتن آمار دقیق و درست را مهاجرت هایی عنوان کرد که از روستا به شهر صورت می گیرد و تاکید کرد: تمام دستگاه های اجرایی باید با مشارکت دهیاری ها در ثبت وقایع حیاتی استان تلاش کنند.
 
شفقت تصریح کرد: دهیاران ظرفیت های خوبی برای استان هستند و با مشارکت دهیاری ها می توان به آمار دقیق تر و درست تر دست یافت.
 
 
کد مطلب 1312833

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