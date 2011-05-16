رحیم صفوی به دیدار مراجع قم رفت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی صبح دوشنبه در نخستین برنامه خود در قم، به دیدار آیت الله سید جواد شهرستانی نماینده آیت الله العظمی سید علی سیستانی در ایران رفت.



وی همچنین با حضور در دفتر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، با این مرجع تقلید به صورت خصوصی دیدار و گفتگو کرد.



رحیم صفوی قرار است بعد از ظهر دوشنبه نیز با برخی مراجع و علمای شهر قم از جمله آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار کند.



این دیدارها بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود.



همچنین سردار مهدوی نژاد فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب(ع) و تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران، سرلشکر رحیم صفوی را در این دیدارها همراهی می کنند.

