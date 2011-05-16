تعزیه قزوین در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید

اسدالله بیرانوند مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با اعلام این خبر افزود: شبیه ‌خوانى یا تعزیه در واقع نمایشى است برپایه قصه‌ها و روایات مربوط به زندگى و مصائب خاندان پیامبر اسلام، بخصوص وقایع ماه محرم سال 61 هجرى که در کربلا براى امام حسین (ع) و خاندانش اتفاق افتاد که در دوره صفویه متحول و به شکلى که هم اکنون مى‌شناسیم درآمده است.



بیرانوند با اشاره به هنر نمایشی تعزیه در قزوین گفت: استان قزوین جایگاه خاصی در زمینه تعزیه در کشور داشته و خاستگاه هنر تعزیه است که باید با برنامه ریزی صحیح و مناسب در جهت ساماندهی هنر تعزیه و مکتب تعزیه قزوین گام های موثر برداشته شود که خوشبختانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اجرای ماده یک قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ میراث ناملموس و اجرای ماده 12 این کنوانسیون توانست این هنر آئینی را در فهرست آثار ملی کشور به ثبت برساند.

وی همچنین اظهارداشت: با ثبت این هنر اصیل، باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط به حفظ و احیای آن با توجه به قوانین و مقررات پرداخته تا شاهد رشد و شکوفایی هنرسنتی، آئینی تعزیه در قزوین باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین تصریح کرد: مراسم تعزیه در استان قزوین به شماره 16 در

فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و از تاریخ ثبت هر گونه اقدامی که به حفظ و احیای این هنر اصیل کمک کند مورد تاکید خواهد بود.