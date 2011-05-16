ادعای اشتغال 1.5 میلیونی با رشد اقتصادی تناسب ندارد

دکتر محمدباقر بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: اعلام ایجاد 1.5 میلیون نفر فرصت شغلی جدید طی سال گذشته از سوی مسئولان با واقعیت های موجود و رشد اقتصادی کشور متناسب نیست.

وی با بیان اینکه باید با افزایش فرصت های اشتغال به میزان 1.5 میلیون نفر در سال گذشته باید رشد اقتصادی کشور افزایش می یافت، گفت:طبق آمار سازمان های بین المللی، این رشد رقم ناچیزی است؛ وقتی این شاخص رشد چشمگیری نداشته و از طرف دیگر می گوییم 1.5 میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است باید گفت که نوعی ناسازگاری و ناهمگنی بین اعداد و ارقام وجود دارد.

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی کلانشهر تبریز اظهار داشت: متاسفانه اشکال اصلی این است که ارقام رسمی توسط مراکز ذیصلاح منتشر نمی شود و لذا آمار و ارقام داده شده، اظهارنظر مقامات مسئول محسوب می شود که البته مستند نیست.

به گفته این استاد دانشگاه، مرجع آماری قابل استناد در زمینه اشتغال، مرکز آمار ایران است که از سال 86 آمار منتشر نمی کند!

دکتر بهشتی افزود: شعار سازمان بین المللی کار( ILO )، کار شایسته است ضمن اینکه باید توجه داشت که ایجاد شغل مولد و پایدار تابع سرمایه گذاری است به این معنی که بر اساس سرمایه گذاری صورت گرفته تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده قابل احصاست.

وی خاطرنشان کرد:بیکاری، یکی از مشکلات اصلی و شاید مهم ترین معضل جامعه ماست و برای کاهش بیکاری که باید طبق برنامه پنجم در پایان سال 93 به هفت درصد برسد، سرمایه گذاری داخلی و خارجی رونق بگیرد تا اشتغال هم افزایش یابد.

بنگاه های زودبازده در اشتغال زایی موفق نبودند

این اقتصاددان همچنین در پاسخ به سئوالی درباره میزان موفقیت بنگاه های زودبازده در ایجاد شغل های جدید اظهار داشت: پس از بررسی هایی که خود دولت انجام داده مشخص شده که بنگاه های زودبازده موفقیت آمیز نبوده اند.

دکتر بهشتی با اشاره به اینکه از ابتدا هم اقتصاددانان می گفتند که بنگاه های زودبازده روش نامناسبی برای ایجاد اشتغال است، اضافه کرد: باید بدانیم که پول، اشتغال ایجاد نمی کند بلکه این سرمایه گذاری است که می تواند فرصت شغلی فراهم کند.

وی با تاکید بر اینکه باید اهل فن را پیدا کرد و در قالب تسهیلات به او پول داد تا با سرمایه گذاری، شغل ایجاد کند، توضیح داد: به نظر می رسد شمار زیادی از افرادی که تسهیلات زودبازده گرفتند از این تسهیلات سوء استفاده کردند.

این استاددانشگاه افزود: واقعیت این است که ایجاد اشتغال از محل بنگاه های زودبازده قابل توجه نبود و بنابراین می توان گفت که طرح بنگاه های زودبازده، روش صحیحی برای ایجاد اشتغال نبوده و نیست