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۲۸ آبان ۱۳۸۳، ۱۴:۱۷

با قدرداني از تلاشهاي بشردوستانه وي ؛

عنان كشته شدن مارگارت حسن را محكوم كرد

كوفي عنان دبير كل سازمان ملل چهارشنبه شب ضمن ابراز تعجب و نگراني، اعدام مارگارت حسن رييس دفتر سازمان امداد بين المللي (CARE) در عراق كه ماه قبل به گروگان گرفته شده بود را محكوم كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، دبير كل سازمان ملل در بيانيه اي كه به همين مناسبت در نيويورك منتشر كرد،  هدف قرار دادن كاركنان سازمان هاي حقوق بشر را با شديدترين لحن محكوم كرد.

در ادامه اين بيانيه آمده است كه حسن با 25 سال سابقه در امور بشردوستانه پيش از ربوده شدن در 19 اكتبر، زندگي خود را وقف خدمت هاي بشردوستانه به مردم عراق كرده بود.

بيانيه كوفي عنان همچنين خاطرنشان كرده است كه تلاش خانم حسن درعراق در خاطر تمام مردم اين كشور  به عنوان نمادي  از بشردوستي باقي خواهد ماند.

عنان همچنين به دليل مرگ مارگارت حسن با خانوده وي ابراز همدردي كرد. 

به گزارش خبرگزار ي مهر، با تلاش هاي خانم مارگارت حسن، سازمان امداد بين المللي توانست به يكي از همكاران نزديك سازمان ملل به ويژه يونيسف تبديل شود.

 

 

کد مطلب 131285

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