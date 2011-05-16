حال و روز تئاتر گریه آور است/هیچکس برای تئاتر پول و وقت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسن اکلیلی شامگاه یکشنبه در مراسم اردیبهشت تئاتر ایران با اعلام اینکه بیایید برای تئاتر مراسم ختم بگیریم، افزود: آنچه امروز به سر تئاتر در این شهر می‌رود در هیچ جایی اتفاق نمی‌افتد و وای بر ما که آیندگان به ما چه خواهند گفت .

وی بیان داشت: برای هیچ نمایشی در این شهر تبلیغ نمی شود و تئاتری‌ها در هیچ کجا جایی ندارند.

هیچ کس برای تئاتر پول و وقت ندارد

وی افزود: همیشه هیچکس برای تئاتر پول و وقت ندارد.

این هنرمند عرصه تئاتر با تاکید بر اینکه هنوز تکلیف متولی تئاتر در این شهر معلوم نیست و شیوه‌های برخورد غریبانه با تئاتری‌ها همه را رنجانده، یادآور شد: افسوس که حرف‌های ما راه به جایی ندارد .

اکلیلی با اشاره وضعیت تئاترها در کشورهای دیگر ادامه داد: توقع تئاتری‌ها هیچ‌وقت بالا نبوده و همیشه فقط حق اندکی را مطالبه می‌کنند که کمتر توسط مسئولان دیده می‌شود .

وی پیرامون افزایش جمعیت نسبت به قبل از انقلاب و کاهش سینماها افزود: وضعیت سینماها در حال حاضر به هیچ عنوان رضایت بخش نیست و به سمت و سوی بی‌محتوایی پیش می‌رود .

اکلیلی با اشاره به اینکه باید نگاه دوباره‌ای به تئاتر انداخت، تصریح کرد: مسئولان تصمیم بگیرند که آیا تئاتر باید باشد یا خط بطلانی روی آن کشیده شود .

این کارگردان و هنرمند تئاتر شهرداری را متولی فرهنگ و هنر دانست و اظهار داشت: باید توجه داشت که چرا در اصفهان با 500 سال قدمت این هنر هیچ اتفاق خوشایندی در راستای توسعه و رونق این رشته ایجاد نشده است.