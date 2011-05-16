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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۱۵

اکلیلی:

حال و روز تئاتر گریه آور است/هیچکس برای تئاتر پول و وقت ندارد

حال و روز تئاتر گریه آور است/هیچکس برای تئاتر پول و وقت ندارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: پیشکسوت تئاتر اصفهان حال و روز تئاتر را گریه آور توصیف کرد و هنرمندان تئاتر را بسیار غریب دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسن اکلیلی شامگاه یکشنبه در مراسم اردیبهشت تئاتر ایران با اعلام اینکه بیایید برای تئاتر مراسم ختم بگیریم، افزود: آنچه امروز به سر تئاتر در این شهر می‌رود در هیچ جایی اتفاق نمی‌افتد و وای بر ما که آیندگان به ما چه خواهند گفت.

وی بیان داشت: برای هیچ نمایشی در این شهر تبلیغ نمی شود و تئاتری‌ها در هیچ کجا جایی ندارند.

هیچ کس برای تئاتر پول و وقت ندارد

وی افزود: همیشه هیچکس برای تئاتر پول و وقت ندارد. 

این هنرمند عرصه تئاتر با تاکید بر اینکه هنوز تکلیف متولی تئاتر در این شهر معلوم نیست و شیوه‌های برخورد غریبانه با تئاتری‌ها همه را رنجانده، یادآور شد: افسوس که حرف‌های ما راه به جایی ندارد.

اکلیلی با اشاره وضعیت تئاترها در کشورهای دیگر ادامه داد: توقع تئاتری‌ها هیچ‌وقت بالا نبوده و همیشه فقط حق اندکی را مطالبه می‌کنند که کمتر توسط مسئولان دیده می‌شود.

وی پیرامون افزایش جمعیت نسبت به قبل از انقلاب و کاهش سینماها افزود: وضعیت سینماها در حال حاضر به هیچ عنوان رضایت بخش نیست و به سمت و سوی بی‌محتوایی پیش می‌رود.

اکلیلی با اشاره به اینکه باید نگاه دوباره‌ای به تئاتر انداخت، تصریح کرد: مسئولان تصمیم بگیرند که آیا تئاتر باید باشد یا خط بطلانی روی آن کشیده شود.

این کارگردان و هنرمند تئاتر شهرداری را متولی فرهنگ و هنر دانست و اظهار داشت: باید توجه داشت که چرا در اصفهان با 500 سال قدمت این هنر هیچ اتفاق خوشایندی در راستای توسعه و رونق این رشته ایجاد نشده است.

کد مطلب 1312851

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