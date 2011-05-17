مهدی سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: پتروشیمی تبریز تیم خوبی است و من همراه با بهترین تیم قاره آسیا در چند سال گذشته، بهترین عناوین قهرمانی را بدست آورده‌ام.

وی با بیان اینکه تور بین‌المللی آذربایجان با حضور تیم‌های قدرتمند اروپایی شرایط متفاوتی نسبت به سالهای گذشته پیدا کرده است، افزود: حضور تیم "میشی" ایتالیا در این تور نقطه مثبت است. این تیم با داشتن رکابزنانی که مدال آور بازیهای المپیک هستند، تا به حال در هیچ تور آسیایی شرکت نکرده بود اما این بار با قبول دعوت مسئولین دوچرخه‌سواری این افتخار را به تور آذربایجان داد.

عضو تیم ملی دوچرخه‌سواری کشورمان بیان کرد: مراحل این تور هم خوب برنامه‌ریزی و انتخاب شده و تمام امکانات در حد عالی برای آن مهیا شده است. امیدوار هستم تا بتوانم در پایان این مسابقه خودم به همراه پتروشیمی تبریز بر سکوی قهرمانی بایستیم.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه " در حال حاضر در رده بندی آسیا عنوان برترین رکابزن را در اختیار داری آیا با حفظ این مقام حضور در المپیک را حق خود می دانی؟"، گفت: من تمام تلاش خودم را برای نام ایران انجام می دهم. در حال حاضر پتروشیمی تبریز به همراه رکابزنان ایرانی اش بیشترین امتیازات را برای تیم ایران در سطح قاره آسیا بدست آورده است.

سهرابی تصریح کرد: مطمئن هستم بعد از دو تور تهران و ریاست جمهوری، تیم ایران با همین امتیازات به صدر آسیا صعود می کند. هرچند اینکه من نماینده کشورم در المپیک باشم یا نه فرق زیادی نمی کند، اما امیدوارم که در پایان این تلاش یک ساله با رفتن به المپیک بتوانم مزد زحماتم را گرفته و به حقم برسم.

بیست و ششمین دوره تور بین المللی آذربایجان با حضور 14 تیم خارجی و 6 تیم خارجی از 23 تا 28 اردیبهشت‌ماه در سه استان شمال غرب کشور برگزار می شود. مهدی سهرابی رکابزن ملی پوش ایران و عضو تیم پتروشیمی تبریز در پایان سه مرحله این تور پیراهن طلایی را برای خود حفظ و عنوان برترین رکابزن آسیایی حاضر در تور را از آن خود دارد.