توحید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم تصریح کرد: با توجه به اینکه ورزشگاه یادگار امام قم در سال 1387 به منظور میزبانی بازیهای تیم فوتبال صبای قم در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا مورد بازدید ناظران AFC قرار گرفت، قطعا با تمهیداتی که اندیشیده شده استٰ در بازرسی جدید نیز با اطمینان و آمادگی کامل پذیرای نمایندگان کنفدراسیون آسیا خواهیم بود.
آغاز تکمیل و تجهیز ورزشگاه از لیگ هشتم
وی ادامه داد: مجموعه ورزشی 15 هزار نفری یادگار امام قم به دلیل موقعیت جغرافیایی و فاصله حدود 15 کیلومتری از شهر مقدس قم، از ابتدای هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور و حضور تیم صبا در قم، عملیات تجهیز و تکمیل آن با تلاشهای بیوقفه اداره کل تربیتبدنی و سایر دستگاههای مرتبط آغاز شده است.
مدیر مجموعه ورزشی 15 هزار نفری یادگار امام قم افزود: در حال حاضر امکاناتی نظیر سیستم اینترنت، شرایط ایدهال فیبرنوری، تعبیه اتاق کنفرانس خبری با ابعاد و شرایط مورد نظر AFC و جایگاه « مدیا سنتر» مجهز به سیستم وایرلس در ورزشگاه در نظر گرفته و تجهیز شده است.
وی اضافه کرد: راهاندازی کامل اسکوربورد، تعبیه و استانداردسازی جایگاه خبرنگاران، رادیو و تلویزیون مجهز به سیستم ژنراتور فشار قوی که در زمانهای اضطراری برق ورزشگاه را تامین کند از جمله مهمترین اقداماتی بوده است که در کنار تجهیز زمین و پیست تارتان، محوطه سازی، ساخت و تجهیز جایگاه VIP و بسیاری اقداماتی دیگر در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم انجام پذیرفته است.
محمدی تصریح کرد: با توجه به دورههای آموزشی پیشرفتهای که در کارگاههای آموزشی مدیران ورزشگاهها کشور برگزار شد، تمام کادر فعال در بخشهای مختلف مجموعه یادگار امام تسلط کامل و آشنایی لازم با قوانین برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور را دارند.
وی تاکید کرد: از زمان حضور صبا در قم تلاشهای بسیار زیادی در راستای توسعه و تجهیز این ورزشگاه و صورت گرفت که در این راه نهادهای و دستگاههای بسیاری در استان نظیر تربیتبدنی، راهوترابری، مخابرات، شهرداری، نیروی انتظامی، آتشنشانی و اورژانس حضوری به موقع و همهجانبه داشتهاند.
تجهیز ورزشگاه متناسب با جدیدترین استانداردهای مورد نظر AFC
مدیر مجموعه ورزشی 15 هزار نفری یادگار امام قم ابراز داشت: خوشبختانه ورزشگاه یادگار امام قم متناسب با جدیدترین استانداردهای مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا تجهیز شده است و به هنگام اطلاع از حضور بازرسیان AFC، آمادگی کامل برای میزبانی از آنان را داریم و از همه مهمتر این است که با توج به تأیید نماینده سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، معتقدیم که این ورزشگاه قطعا مورد تایید قرار خواهد گرفت.
بررسی شرایط و امکانات باشگاه صبا
وی گفت: به دلیل اینکه تیم فوتبال صبای قم سابقه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دارد و نماینده قم در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور است، ناظران کنفدراسیون آسیا در بازدید از امکانات باشگاههای حرفهای فوتبال کشورمان، شرایط و امکانات باشگاه صبا را نیز بررسی خواهند کرد.
محمدی اظهار داشت: داشتن ورزشگاه اختصاصی، دارا بودن زمین تمرینی، رختکنهای مجهز به سرویس بهداشتی و دوشهای حمام، اتاق کنفرانس، VIP، جایگاه خبرنگاران و محوطه مخصوص انجام مصاحبههای خبری بازیکنان مواردی بود که برای بازدید نمایندگان AFC ، این ورزشگاه با بهترین شرایط از آنها برخوردار است.
استانداردسازی نور ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم
مدیر مجموعه ورزشی 15 هزار نفری یادگار امام قم تاکید کرد: میزان نور ورزشگاه نیز یکی از مهمترین مواردی است که استانداردسازی آن مطابق با خواسته AFC شدیدا مورد تاکید بود و خوشبختانه با تلاش تربیتبدنی استان قم ورزشگاه یادگار امام قم از این نظر دارای بهترین شرایط است.
محمدی در گفتگو با مهر:
بازرسان AFC قطعا امکانات ورزشگاه یادگار امام را تأیید میکنند
قم - خبرگزاری مهر: مدیر مجموعه ورزشی 15 هزار نفری یادگار امام قم گفت: با توجه به تلاشهای صورت گرفته برای تکمیل و تجهیز این مجموعه، از رضایت بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا از امکانات و استانداردهای این ورزشگاه مطمئنیم.
توحید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم تصریح کرد: با توجه به اینکه ورزشگاه یادگار امام قم در سال 1387 به منظور میزبانی بازیهای تیم فوتبال صبای قم در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا مورد بازدید ناظران AFC قرار گرفت، قطعا با تمهیداتی که اندیشیده شده استٰ در بازرسی جدید نیز با اطمینان و آمادگی کامل پذیرای نمایندگان کنفدراسیون آسیا خواهیم بود.
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