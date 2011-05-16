کشتی فرنگی و جوانانش به دنبال افتخاری تازه/ سنگ "بنا"ی مسابقات جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، فرنگی کاران اعزامی به رقابتهای آسیایی بجز وزنهای 55 و 120 کیلوگرم قهرمانان جام بین المللی یادگار امام هستند و محمد بنا با این انتخاب های خود نشان داده است به پشتوانه سازی می اندیشد.

محسن حاجی پور کشتی گیر مازندرانی وزن 55 کیلوگرم است که با درخشش در جام جهانی بلاروس نظرها را بخود جلب کرد. در این مورد می گوید: باید شایستگی خود را در نخستین تجربه ام در مسابقات آسیایی نشان دهم و نباید این فرصت براحتی از دست برود.

در وزن 60 کیلوگرم کادر فنی که دو سالی است به امید نوروزی میدان می دهد این بار به عبدالمحمد پاپی کشتی گیر جوان خوزستانی این فرصت را داد تا توانمندیهای خود در نبرد با آسیایی ها نشان دهد. وی در این مورد می گوید: رقابت در اوزان پایین سخت است. حریفان سرسختی از ازبکستان، قزاقستان و کره را پیش رو دارم و امیدوارم کارنامه خوبی در این مسابقات داشته باشم.

علی محمدی در وزن 66 کیلوگرم با تجربه ترین کشتی گیر اعزامی به رقابتهای آسیا در ازبکستان است. وی در این مورد می گوید: مدتها بدلیل مصدومیت از ناحیه کمر از میادین دور بودم و امیدوارم در این مسابقات که حریفان جدی پیش رو دارم عملکرد خوبی داشته و نظر کادر فنی را بخود جلب کنم.

در وزن 74 کیلوگرم محسن قاسمی کشتی گیری لرستانی است که هنوز به بیست سال نرسیده است کشتی گیری که هنوز می تواند در رده ای جوانان کشتی بگیرد ولی مد نظر محمد بنا قرار گرفت تا بتواند در کنار فرشاد علیزاده به مهره قابل اتکا تبدیل شود وی در این مورد می‌گوید: با در این مسابقات جواب اعتماد محمد بنا را بدهم.

داود اخباری کشتی گیر وزن 84 کیلوگرم است نماینده شهریار در تیم ملی که تجربه مدالهای جهانی جوانان را نیز در کارنامه دارد. وی در مورد حضورش در این رقابتها می گوید: در این وزن کشتی گیران سرشناسی همچون نعمت پور، اخلاقی و عابدین زاده حضور دارند و من باید در رقابتهای آسیایی نشان دهم چیزی از این رقبای سرسخت کم ندارم.

در وزن 96 کیلوگرم داود گیل نیرنگ از استان مازندران در عین جوانی و با مدال جوانان جهان راهی تاشکند می شود. وی در این مورد به خبرنگار مهر گفت: باید در این مسابقات جواب محبت های کادر فنی و مربیان سازنده ام را بدهم، در ایران در وزن من امیر علی اکبری و بابک قربانی که از نفرات شاخص جهانی هستند حضور دارند و من باید فرصت آسیایی را براحتی ازدست ندهم.

بشیرباباجان زاده در وزن 120 کیلوگرم از استان مازندران با شکست کشتی گیر روس در جام جهانی قهرمانی تیم ایران را رقم زد و نشان داد توانمندیهای بالایی دارد. وی در مورد حضور در رقابتهای آسیایی ازبکستان می گوید: باید در این مسابقات عملکرد خوبی داشته باشم و با موفقیت در نخستین تجربه ام در رقابتهای قاره ای بزرگسالان بتوانم دوبنده تیم ملی در مسابقات مهم را بدست بیاورم.

محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد تیم اعزامی می گوید: کاری به انتقادات ندارم تیمی جوان اما با تجربه و با انگیزه راهی تاشکند می شوند و می دانم شاگردانم برای اثبات بزرگی کشتی ایران با تمام وجود در تاشکند به میدان می روند.

جمشید خیرآبادی، فرهاد اسماعیل نژاد، ایرج اسفندیاری فر و رسول جزینی دیگر مربیان تیم ایران در این رقابتها هستند. مسابقات کشتی فرنگی روزهای 31 اردیبهشت و اول خرداد ماه برگزار می شود. تیم ایران سال گذشته در این مسابقات در هند به مقام چهارم رسید.