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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۵

با حضور صالحی و رئیس اکو/

اجلاس برنامه ریزی منطقه ای اکو فردا در تهران برگزار می شود

اجلاس برنامه ریزی منطقه ای اکو فردا در تهران برگزار می شود

بیست و یکمین اجلاس شورای برنامه ریزی منطقه ای اکو فردا با سخنرانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین اجلاس شورای برنامه ریزی منطقه ای اکو فردا سه شنبه با سخنرانی علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود.

در این اجلاس معروفی دبیرکل اکو نیز حضور خواهد داشت.

کد مطلب 1312881

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