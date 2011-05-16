مستند "نقش خیال" روی میز تدوین است

به گزاش خبرگزاری مهر، توکلی در این باره گفت: این مجموعه بر اساس چهار عنصر خاک، گیاه، دام و فلز به معرفی صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان اعم از حصیربافی، سوزن دوزی، سفال کلپورگان و زیور آلات سنتی می‌پردازد.

وی با بیان اینکه پیش تولید این مجموعه از شهریور ماه 89 آغاز شده، بیان داشت: برای به دست آوردن اطلاعات کافی بیش از شش ماه مراحل تحقیق و نگارش میدانی و کتابخانه‌ای طول کشیده است.

توکلی ضمن اشاره به اینکه این مجموعه هشتم بهمن ماه سال جاری کلید خورده است، افزود: پس از گذراندن تصویربرداری یک ماهه هم اکنون مستند "نقش خیال" تدوین و صداگذاری می‌شود.

وی تصریح کرد: تصویربرداری این مجموعه در مناطق سراوان، ایران شهر، راسک، سرباز، نیک شهر، خاش و زاهدان صورت گرفته است.

توکلی در ادامه افزود: برای جذابیت بیشتر در هر برنامه علاوه بر معرفی صنایع دستی، بهترین‌های هر شهرستان در رشته مورد نظر نیز معرفی می‌شوند.

وی حضور جدی استاد راهنما را در تولید این مستند مهم خواند و گفت: با حضور فرهاد ورهرام از نظرات ارزشمند وی در تولید اثری با کیفیت بهره‌مند شدیم. برای جذابیت بیشتر در تولید این مستند از انیمیشن در معرفی عناصر اولیه تولید صنایع دستی استفاده شده است.

عواملی که در تولید این مستند توکلی را همراهی کردند عبارتند از نویسنده: محمد توکلی، مدیر تصویربرداری: سیروس بیژن‌فر، صدابردار: احمد رضا طائی، مدیر تولید: سعید مترصد، تدوین: سید وحید قاضی میرسعید و انیماتور: علی مسعودی.