جشنواره فرهنگی ورزشی محلات شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسام زارع مهذبیه یکشنبه شب در حاشیه مراسم افتتاح سالن ورزشی رکن آباد شیراز در جمع خبرنگاران گفت: توجه به راه اندازی و توسعه زمینه های فعالیت شوراهای فرهنگی ورزشی محلات از جمله برنامه های تربیت بدنی شیراز در سال جاری است که در این راستا اولین جشنواره را نیز برپا خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر 48 هیئت ورزشی در شهرستان شیراز به فعالیت مشغول هستند که طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته در تلاشیم که با ارائه امکانات نرم افزاری به این شورا ها فعالیت آنها را نیز تا حد فعالیت هیئتهای ورزشی افزایش دهیم.

رئیس تربیت بدنی شیراز با بیان اینکه محلات به خوبی نیازهای ورزشی خود را درک می کنند، یادآور شد: به دلیل فعالیتهای گسترده ورزشی در سطح شهرستان شیراز به طور یقین نمی توانیم تمامی نیازها و درخواستهای شهروندان را پاسخگو باشیم ولی در زمانیکه فعالیت به دست شوراهای فرهنگی ورزشی محلات باشد نیازهای ورزشی محلات به سرعت مطرح و برطرف خواهد شد.

زارع مهذبیه تاکید کرد: در حال حاضر تنها شش محله شیراز دارای شورای فرهنگی ورزشی است که در تلاشیم تا پایان سال تمامی محلات شیراز این شورا بهره مند شوند و با کمک هیئتهای مختلف فعالیتهای ورزشی محلات توسعه پیدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه های عمرانی شهرستان شیراز نیز گفت: در حال حاضر هشت پروژه استادیوم خاکی در محلات شیراز در دست اجرا داریم که امیدواریم با راه اندازی این مکانها و ایجاد سالنهای 360 متری سرانه ورزش در شهرستان شیراز افزایش پیدا کند.

رئیس تربیت بدنی شهرستان شیراز یادآور شد: سهم سرانه ورزش در شهرستان شیراز حدود دو دهم متر مربع است که البته کار های زیر بنایی برای افزایش سهم سرانه ورزش انجام شده است.

زارع مهذبیه با بیان اینکه ساخت سالنهای سقف کوتاه برای ورزش های غیر توپی افزایش خواهد یافت تاکید کرد:یکی از برنامه های دولت در ایجاد فضاهای مختلف ورزشی توجه و راه اندازی سالن هایی با سقفهای کوتاه و یا محل ورزشهای غیر توپی است که با توجه به هزینه های کمتر ساخت این سالن، می توانیم در صورت وجود زمین مناسب اقدام به راه اندازی این سالنها کنیم.