منوریل قم ساخته نشود بهتر است/ منوریل از زیر سطح عبور کند

آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، درباره عبور منوریل از مقابل حرم حضرت معصومه (س) گفت: من تاکید میکنم که منوریل باید در مقابل حرم حضرت معصومه (س) از زیر سطح عبور کند و اگر قرار باشد از مقابل حرم حضرت معصومه(س) عبور کند ساخته نشود بهتر است.
اگر زمانی موافق عبور منوریل از مقابل حرم بودم امضای خود را پس میگیرم
تولیت سابق حرم حضرت معصومه (س) ادامه داد: من در مراسم تودیع از تولیت حرم حضرت معصومه (س) نیز گفتم که به هیچ وجه منوریل نباید از مقابل حرم حضرت معصومه(س) عبور کند و چنانچه من زمانی موافق عبور از مقابل حرم حضرت معصومه(س) بودم، امضای خود را پس میگیرم.
وی با اشاره به موافقت برای عبور منوریل از زیر سطح بیان کرد: زمانی که من تولیت آستانه مقدسه حرم حضرت معصومه(س) را برعهده داشتم بحثهایی درباره عبور منوریل در مقابل حرم صورت گرفت که با بحثهایی صورت گرفته و توافقات انجام شده مقرر شد منوریل در مقابل حرم حضرت معصومه (س) از زیر سطح عبور کند.
موافقت تولیت جدید حضرت معصومه(س) با عبور منوریل از زیر سطح
آیت الله مسعودی خمینی که ۱۷ سال تولیت آستانه مقدسه حرم حضرت معصومه (س) را برعهده داشته است ادامه داد: پس از مراسم تودیع و معارفه، تولیت جدید نیز در مجمعی که برگزار شد با عبور منوریل از زیر سطح موافق بود.
وی با اشاره به افزایش هزینه عبور منوریل از زیر سطح و افزایش زمان در نظر گرفته شده برای اتمام پروژه اظهار کرد: چنانچه بر زمان بندی احداث منوریل افزوده شود بهتر از آن است که در زمان کمتر اما از مقابل حرم حضرت معصومه (س) عبور کند.
دستور رئیس جمهور برای عبور منوریل از مقابل حرم حضرت معصومه(س)
روز پنج شنبه هفته گذشته انتشار خبری همانند بمب در محافل سیاسی و مدیریتی استان ترکید و همه را شگفت زده کرد. خبر این بود که رئیس جمهور طی دستور موکد خواهان عبور منوریل از بالای صحن مطهر حضرت معصومه (س) شده است و از وزارت کشور و معاونت برنامه ریزی هم خواسته است که اولا: هرگونه کمک به شهرداری قم منوط به همکاری با اجرای منوریل شود و ثانیا: تمام اعتبارات به حساب سازمان قطار شهری قم واریز شود.
منوریل از مقابل حرم حضرت معصومه (س) قابل عبور است
به دنبال انتشار این خبر توسط روزنامه محلی ۱۹ دی در استان قم، اردشیر احمدی مدیرعامل سازمان قطار شهری قم روز یکشنبه در گفتوگو با یکی از خبرگزاریها اظهارداشت: مونوریل شهری قم با ارتفاع مجاز که این ارتفاع در واقع رعایت بسیاری از محدودیتها از جمله محدودیتهای فنی، میراث فرهنگی و تولیت است، قابل عبور میشود به طوری که خودش تشکیل یک رواق بسیار زیبا را برای این صحن ایجاد میکند و صحن حضرت امام جواد (ع) را به یک صحن بسیار زیبا تبدیل خواهد کرد.
به گفته احمدی، ۵۰ درصد هزینه اجرای این طرح توسط دولت و ۵۰ درصد مابقی آن توسط شهرداریها تأمین میشود.
مدیرعامل سازمان قطار شهری قم خاطرنشان کرد: در مسیر مونوریل، یک هزار و ۲۵۰ متر از مسیر تحت تاثیر حرم مطهر حضرت معصومه (س) قرار میگیرد که چندین بار مورد مطالعه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: کار طراحی مونوریل شهری قم با رعایت ضوابط میراث فرهنگی انجام شده است و یکبار هم موافقت آستان مقدس حرم مطهر حضرت معصومه (س) در ارتباط با این موضوع کتبا گرفته شده است ولی به خاطرحساسیت موضوع در آخرین جلسه شورای سازمان قطار شهری در تاریخ ۲۴ اسفند ۸۹، مقرر شد که سازمان مطالعات عبور مونوریل از این منطقه را به صورت زیر زمینی نیز مورد بررسی قرار دهد.
مدیرعامل سازمان قطار شهری در ادامه خاطرنشان کرد: نتیجه مطالعات انجام شده نشان میدهد که با توجه به نظر مهندسین مشاور عبور مونوریل از روی زمین و با ارتفاع مجاز یک راه حل کارشناسی و تایید شده است که نه تنها موجب تسهیل تردد مسافران و زوار میشود بلکه با رعایت کردن معماری اسلامی موجب افزایش زیبایی منظر شهری و حرم مطهر هم میشود.
کماکان منوریل در مقابل حرم حضرت معصومه (س) از زیر سطح عبور خواهد کرد
این درحالی است که سخنگوی شورای شهر قم نیز روز یک شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به دستور اخیر رئیس جمهوری مبنی بر عبور منوریل از سطح در مقابل حرم مطهر حضرت معصومه (س) گفت: بحث تصمیمگیری در مورد مسائل شهری کاملا مشخص است و هر نوع تصمیمگیری در شهر قم نیز مجاری خاص خود را دارد که یکی از آنها شورای اسلامی شهر است.
وی عنوان کرد: کماکان منوریل در مقابل حرم مطهر از زیر سطح عبور خواهد کرد و سازمان و شورای قطار شهری مکلف به اجرای آن خواهد بود.
بختیاری با اشاره به اینکه این تصمیمگیری براساس مباحث کارشناسی گرفته شده است بیان داشت: از دیدگاه شورای اسلامی شهر قم و بسیاری از کارشناسان مرتبط با مسائل مدیریت شهری، شهرسازی و معماری عبور منوریل در مقابل حرم مطهر از روی سطح مخدوش کننده حریم قدسی حرم است. همچنین این اتفاق از عوامل و موانع توسعه حرم مطهر در آینده خواهد بود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به این سئوال که اگر تصمیم جدید مبنی بر عبور منوریل در مقابل حرم مطهر از سطح بدون هماهنگی و از مبادی غیر قانونی اجرایی شود شورا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد گفت: انجام هرگونه عملیات اجرایی در شهر باید با مجوز شورا و با همکاری شهرداری اتفاق بیفتد و شورا به هیچ وجه اجازه عبور منوریل از سطح در مقابل حرم مطهر را نخواهد داد.
وی افزود: اگر این کار انجام شود شورا از تمام ظرفیتهای قانونی و تبلیغاتی در شهر قم استفاده خواهد کرد تا این اتفاق نیفتد.
بختیاری در پایان گفت: در نامه ابلاغی رئیس جمهوری اشاره به تشکیل جلسه نیز شده بود و ما امیدواریم تا این جلسه تشکیل شود و در آخر منتهی به تصمیمی صحیح، منطقی و در راستای منافع مردم شود.
براین اساس شهردار قم نیز در دیدار با دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که شامگاه یک شنبه برگزار شد با اشاره به اینکه شهرداری قم با عبور منوریل از مقابل حرم حضرت معصومه(س) موافق نیست، افزود: قرار بر این است که ما یک جلسه در حضور رئیس جمهور دلایل خود را در خصوص عبور منوریل در مقابل حرم از زیر سطح ارائه کنیم.
وی افزود: اجازه نخواهیم داد که منوریل از مقابل حرم حضرت معصومه (س) عبور کند، مسیر پروژه منوریل 27 کیلومتر است و این قطعه از مسیر فقط شش کیلومتر طول دارد.
عبور منوریل از زیر یا روی سطح بحثی داغ در مدیریت شهری قم
موضوع عبور منوریل از بالای صحن حضرت جواد (ع) یا از زیر سطح در کنار اجرای پایههای منوریل از بحثهای داغ مرکز تصمیم گیری مدیریت شهری قم در یک سال گذشته بود و کارشناسان شهرسازی، معماری و فرهنگی به شدت با عبور آن از مقابل حرم مخالف بودند.
حجت الاسلام سعیدی امام جمعه قم نیز قبل از آنکه حتی تولیت آستانه مقدسه شود در خطبههای نماز جمعه در تاریخ هشتم تیرماه سال گذشته با اشاره به اجرای پروژه منوریل در قم گفت: با توجه به اینکه قم شهر مذهبی است بایستی اینگونه پروژهها به حرم مطهر و چهره مذهبی قم لطمه نزند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم نیز در تاریخ 25 اسفندماه سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت:در جلسه شورای سازمان قطار شهری با حضور استاندار، شهردار، رئیس شورای شهر، نماینده استانداری قم، نماینده وزارت کشور در محل استانداری برگزار شد، عبور منوریل از زیر سطح در مقابل حرم مطهر به تصویب نهایی رسید.
سیده مرضیه میرقادری
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