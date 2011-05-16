به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عابدینی‌پور در خصوص روند اجرای پروژه منوریل قم گفت: منوریل تا اینجای کار روند خوبی را پشت سر گذاشته است و فقط در بخش عبور از مقابل حرم حضرت معصومه(س) دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.



بر اساس اعلام شهرداری قم، وی با اشاره به اینکه شهرداری قم با عبور منوریل از مقابل حرم حضرت معصومه(س) موافق نیست، افزود: قرار بر این است که ما یک جلسه در حضور رئیس جمهور دلایل خود را در خصوص عبور منوریل در مقابل حرم از زیر سطح ارائه کنیم.



دلائل خود را به رئیس جمهور اعلام می‌کنیم



شهردار قم با اشاره به وضعیت اجرای پروژه منوریل قم در شرایط کنونی گفت: در حال حاضر در دو بخش پروژه روند اجرایی در حال انجام است و در مقابل حرم اقدامی صورت نمی‌گیرد.



وی افزود: اجازه نخواهیم داد که منوریل از مقابل حرم حضرت معصومه (س) عبور کند، مسیر پروژه منوریل 27 کیلومتر است و این قطعه از مسیر فقط شش کیلومتر طول دارد.



عابدینی‌پور گفت: شرایط برای اجرای این پروژه در 21 کیلومتر دیگر فراهم است و می‌توان در آن جبهه‌ها کار کرد.



وی خاطرنشان کرد: فعلا اجازه عبور منوریل از مقابل حرم را نمی دهیم تا اینکه در جلسه با رئیس جمهور دلایل و استدلال‌های خود را مطرح کنیم و ایشان سخن ما را بشنوند و سپس تصمیم‌گیری صورت گیرد.



دستور غیرمنتظره رئیس جمهور



بر پایه این گزارش، از روز پنج شنبه خبری منتشر شد که محافل سیاسی و مدیریتی استان شگفت زده کرد. خبر این بود که رئیس جمهور طی دستور موکد خواهان عبور منوریل از بالای صحن مطهر حضرت معصومه(س) شده است و از وزارت کشور و معاونت برنامه ریزی هم خواسته است که اولا هرگونه کمک به شهرداری قم منوط به همکاری با اجرای منوریل شود و ثانیا تمام اعتبارات به حساب سازمان قطار شهری قم واریز شود.



موضوع عبور منوریل از بالای صحن جوادالائمه(ع) یا از زیرسطح در کنار اجرای پایه های منوریل از بحث‌های داغ مرکز تصمیم گیری مدیریت شهری قم در یک سال گذشته بود و کارشناسان شهرسازی، معماری و فرهنگی به شدت با عبور آن از مقابل حرم مخالف بودند.



هر چند 2 تن از کارشناسان شورای اسلامی شهر به نامهای مهندس محمدرضا باقرپناهی و مهندس مجید فارغیان کاملا ایجاد منوریل را در راستای اهداف غیرعمرانی و ترافیکی برای قم متصور بودند اما سایر اعضای شورای اسلامی شهر قم با عبور منوریل از مقابل حرم مطهر مخالف هستند و این دستور احمدی نژاد برای آنها غیرمنتظره بود.