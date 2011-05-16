به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و هفتم رقابتهای سری آ یکشنیه شب با برگزاری 8 دیدار پیگیری شد که در آن تکلیف سومین تیم سقوط کننده به سری بی نیز مشخص شد. در یکی از دیدارهای یکشنبه تیم فوتبال سمپدوریا در خانه با نتیجه 2 بر یک مغلوب پالرمو شد تا سقوطش به دسته پایین تر قطعی شود. در دیگر دیدارهای روزگار نابسمان تیم های بزرگ ادامه داشت و یوونتوس با نتیجه یک بر صفر مغلوب پارما شد و رم نیز 2 بر یک در زمین کاتانیا شکست خورد.
دیدار تیم های بالای جدولی ناپولی و اینتر نیز با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا امیدهای ناپولی برای کسب عنوان نایب قهرمانی از بین برود. نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب به شرح زیر است:
* فیورنتینا یک - بولونیا یک
گلها: السیو چرچی (19) برای فیورنتینا و گاستون رامیرز (49) برای بولونیا
* باری صفر - لچه 2
گلها: جدا (51)، اندره آ ماسیلو (80، گل به خودی)
* کاتانیا 2 - رم یک
گلها: گونزالو برگسیو (78)، آلخاندرو گومز (90) برای کاتانیا و سیمونه لوریا (14) برای رم
* چزنا یک - برشا صفر
گل: امانوئله گیاچرنی (59)
* کیه وو صفر - اودینزه 2
گلها: مائوریسیو ایسلا (28)، کوجو آساموآ (75)
* پارما یک - یوونتوس صفر
گل: سباستین جووینکو (55)
* سمپدوریا یک - پالرمو 2
گلها: جاناتان بیابیانی (49) برای سمپدوریا و فابریتزیو میکولی (45)، مائوریسیو پینیلا (85) برای پالرمو
* ناپولی یک - اینتر یک
گلها: ساموئل اتوئو (4) برای اینتر و خوان زونیگا (45) برای ناپولی
جدول رده بندی سری آ در پایان هفته سی و هفتم:
1- میلان 81 امتیاز (قهرمان)
2- اینتر 73 امتیاز
3- ناپولی 69 امتیاز
اودینزه 65 امتیاز
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18- سمپدوریا 36 امتیاز (سقوط کرده)
19- برشا 31 امتیاز (سقوط کرده)
20- باری 21 امتیاز (سقوط کرده)
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