به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و هفتم رقابتهای سری آ یکشنیه شب با برگزاری 8 دیدار پیگیری شد که در آن تکلیف سومین تیم سقوط کننده به سری بی نیز مشخص شد. در یکی از دیدارهای یکشنبه تیم فوتبال سمپدوریا در خانه با نتیجه 2 بر یک مغلوب پالرمو شد تا سقوطش به دسته پایین تر قطعی شود. در دیگر دیدارهای روزگار نابسمان تیم های بزرگ ادامه داشت و یوونتوس با نتیجه یک بر صفر مغلوب پارما شد و رم نیز 2 بر یک در زمین کاتانیا شکست خورد.

دیدار تیم های بالای جدولی ناپولی و اینتر نیز با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا امیدهای ناپولی برای کسب عنوان نایب قهرمانی از بین برود. نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب به شرح زیر است:

* فیورنتینا یک - بولونیا یک

گل‌ها: السیو چرچی (19) برای فیورنتینا و گاستون رامیرز (49) برای بولونیا

* باری صفر - لچه 2

گل‌ها: جدا (51)، اندره آ ماسیلو (80، گل به خودی)

* کاتانیا 2 - رم یک

گل‌ها: گونزالو برگسیو (78)، آلخاندرو گومز (90) برای کاتانیا و سیمونه لوریا (14) برای رم

* چزنا یک - برشا صفر

گل: امانوئله گیاچرنی (59)

* کیه وو صفر - اودینزه 2

گل‌ها: مائوریسیو ایسلا (28)، کوجو آساموآ (75)

* پارما یک - یوونتوس صفر

گل: سباستین جووینکو (55)

* سمپدوریا یک - پالرمو 2

گل‌ها: جاناتان بیابیانی (49) برای سمپدوریا و فابریتزیو میکولی (45)، مائوریسیو پینیلا (85) برای پالرمو

* ناپولی یک - اینتر یک

گل‌ها: ساموئل اتوئو (4) برای اینتر و خوان زونیگا (45) برای ناپولی

جدول رده بندی سری آ در پایان هفته سی و هفتم:

1- میلان 81 امتیاز (قهرمان)

2- اینتر 73 امتیاز

3- ناپولی 69 امتیاز

اودینزه 65 امتیاز

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18- سمپدوریا 36 امتیاز (سقوط کرده)

19- برشا 31 امتیاز (سقوط کرده)

20- باری 21 امتیاز (سقوط کرده)