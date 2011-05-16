قیمت گوشت گوسفند و مرغ افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: در هفته منتهی به 23 اردیبهشت ماه، در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه نسبت به هفته قبل اندکی افزایش ولی قیمت کره پاستوریزه کاهش جزئی داشت بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود.

قیمت تخم مرغ افزایش یافته و شانه ای 44400 الی 56000 ریال فروش می رفت. در گروه برنج، بهای داخلی وارداتی غیر تایلندی بدون تغییر بود. قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو افزایش داشت. در گروه حبوب بهای لپه نخود افزایش جزئی ولی قیمت لوبیا چیتی اندکی کاهش یافت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود.

در هفته منتهی به 23 اردیبهشت ماه، در میادین زیر نظر شهرداری تهران پرتقال درجه دو عرضه نمی گردید و لیمو شیرین عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمز تخم لبنان، پرتقال درجه یک و درجه دو و نارنگی افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه به ویژه گوجه سبز کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت همه اقلام این گروه نسبت به هفته قبل کاهش داشت.

در این هفته بهای گوشت گوسفند و گوشت مرغ افزایش یافت. قیمت گوشت گاو و گوساله نیز به هفته قبل بدون تغییر بود. در هفته مورد بررسی بهای شکر اندکی کاهش ولی قیمت چای خارجی افزایش جزئی داشت. بهای قند و انواع روغن نباتی ثابت بود.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته منتهی به 23 اردیبهشت ماه، در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه معادل 1/0 درصد نسبت به هفته قبل افزایش ولی بهای کره پاستوریزه 1/0 درصد کاهش یافت. قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود. بهای تخم مرغ معادل 1.9 درصد افزایش داشت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت برنج وادارتی غیر تایلندی نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل 1.3 درصد و 1.8 درصد افزایش یافت. در گروه حبوب قیمت لپه نخود معادل 2/0 درصد افزایش ولی بهای لوبیا چیتی 4/0 درصد کاهش داشت. قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته منتهی به 23 اردیبهشت ماه، در گروه میوه های تازه بهای سیب قرمز تخم لبنان معادل 3/0 درصد، پرتقال درجه یک و درجه دو به ترتیب 5.2 درصد و 12.7 درصد و نارنگی 2.7 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 5/0 درصد تا 26.1 درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه بهای همه اقلام این گروه بین 8/0 درصد تا 11.1 درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی، قیمت گوشت گوسفند معادل 6/0 درصد و گوشت مرغ 3.6 درصد افزایش یافت. بهای گوشت گاو و گوساله بدون تغییر بود.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته منتهی به 23 اردیبهشت ماه، قیمت شکر معادل 3/0 درصد کاهش ولی بهای چای خارجی 5/0 دصد افزایش داشت. قیمت قند و انواع روغن نباتی ثابت بود.