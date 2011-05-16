جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه به ریاست سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورا و با حضور مهدی غضنفری وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن، محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران و سایر اعضای این شورا برگزار شد.

در جلسه دو ساعته امروز، بحث و بررسی پیرامون دستورالعمل اجرایی شورای گفت‌وگو ادامه یافت و برخی دیگر از این مواد به تصویب رسید.

بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه‌، جلسه‌ شورای گفت‌وگو باید هر پانزده روز یکبار با ترکیب این اعضا تشکیل شود‌: وزیر امور اقتصادی و دارایی‌، رئیس کل بانک مرکزی‌، معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور‌، وزرای صنایع و معادن‌، تعاون‌، بازرگانی‌، جهاد کشاورزی‌، کار و امور اجتماعی‌، نفت و نیرو‌، دو نفر از معاونان قوه قضائیه‌، روسای کمیسیون‌های اقتصاد‌، برنامه و بودجه‌، صنایع و معادن و کشاورزی مجلس‌، رئیس اتاق بازر گانی ایران‌، دبیر کل اتاق تعاون ایران‌، شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی.

