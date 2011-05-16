ایجاد بورس صنایع دستی و عتیقه جات در اصفهان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی دوشنبه در نشست تشویق خرید صنایع دستی توسط دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان از جاذبه های طبیعی و گردشگری فراوان برخوردار است و همین امر لزوم توجه به صنعت تئوریسم را برای ما آشکار می کند، تصریح کرد: در کشور ما به صنعت گردشگری به صورت جدی پرداخته نشده است.

وی تاکید کرد: صنایع دستی از لحاظ اقتصادی دارای اهمیت خاص است از این رو مسئولان باید از ظرفیتهای بخش گردشگری برای درآمدزایی در کشور استفاده کنند.

تقویت صنعت توریسم بستر اشتغال‌زایی و جذب درآمد فراهم می شود، اظهار داشت: میراث فرهنگی با همکاری منابع طبیعی باید زمینه جذب گردشگر را برای استان اصفهان فراهم کنند.

وی همچنین در ارتباط با مصوبه ممنوعیت فروش صنایع دستی در اماکن تاریخی گفت: متاسفانه هنوز در بعضی از مغازه ها، صنایع دستی خارجی دیده می شود و نباید بگذاریم هنر هنرمندان صنایع دستی کشور به ویژه اصفهان با این اجناس خارجی تهدید شود.

ذاکر اصفهانی بیان داشت: بر اساس مصوبه دولت، دستگاه های اجرایی موظفند هدایای خود را که به مناسبتهای مختلف به افراد می دهند، از صنایع دستی انتخاب کنند و با این اقدام صنایع دستی را به خانه مردم بیاورند و صنعتگران را نیز حمایت کنند.

وی افزود: براساس این مصوبه یک درصد از اعتبارات اجرایی دستگاه‌ها باید به خرید صنایع دستی داخلی برای هدیه دادن و نیز تجهیز مکانهای اداری به این آثار اختصاص یابد.

استاندار اصفهان تاکید کرد: این مصوبه در سالهای گذشته با لفظ دستگاههای اجرایی مجاز به خرید صنایع دستی هستند، بود ولی در حال حاضر دستگاه ها موظف به اجرای این مصوبه شده اند.

وی تاکید کرد: ایجاد بورس صنایع دستی و عتیقه جات در اصفهان و جلوگیری از جعل برند صنایع دستی کشور ضروری است.