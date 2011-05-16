اولین جلسه شورای سیاست گذاری راه روشن برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شمقدری در جلسه برگزاری اولین جشنواره ملی فرهنگی و هنری "راه روشن" که با موضوع پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی برگزار خواهد شد، گفت: فرهنگ میتواند بهترین زبان برای پیشگیری از وقوع جرم در کشور باشد و با ساخت آثار سینمایی مناسب و فیلم کوتاه، مستند و پویانمایی تأثیرگذار میتواند بازدارنده بسیاری از آسیبهای اجتماعی باشد.
این جلسه با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید حسن شریعتی مدیر کل دادگستری استان خراسان رضوی، سردار ذوالقدر معاون هماهنگی دبیرخانه پیشگیری از وقوع جرم، معاونتهای اجتماعی و فرهنگی قوه قضائیه استان و مدیران کل استانی به همراه معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در مشهد برگزار شد.
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