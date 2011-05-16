175 میلیارد تومان ؛ میزان فروش کتاب در نمایشگاه امسال

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان فروش کتاب در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: بر اساس آخرین برآوردها که در ظهر آخرین روز نمایشگاه امسال کتاب تهران به من ارائه شد، 175 میلیارد تومان کتاب در نمایشگاه فروخته شد.

وی ضمن مقایسه این رقم با میزان فروش نمایشگاه کتاب امسال افزود: در بیست و چهارمین دوره نمایشگاه ین‌المللی کتاب تهران 140 میلیارد تومان کتاب به فروش رفته بود و به این اعتبار، فروش امسال نسبت به سال گذشته 35 میلیارد تومان بیشتر است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره ارزیابی‌اش از نمایشگاه امسال کتاب تهران گفت: همین رشد قابل توجه در میزان فروش کتاب نشان دهنده این است که نمایشگاه رشد قابل قبول و خوبی داشته است.

حسینی اضافه کرد: این میزان فروش کتاب نشان می‌دهد مردم برای دید و بازدید به مصلی نیامدند و بلکه هدفشان تهیه کتاب و از این طریق افزایش سطح کتابخوانی بوده است.

وی ادامه داد: نمایشگاه امسال با وجود همه ضعف‌ها و اشکالات که برای رویدادی در سطحی به این گستردکی طبیعی است، خوب برگزار شد و در مجموع کار خوب انجام شد.

از سوی دیگر حمید قبادی، معاون اجرایی بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، آمار ارائه شده از سوی وزیر ارشاد درباره این میزان فروش در نمایشگاه امسال را تائید کرد و گفت: میزان فروش کتاب در نمایشگاه امسال تهران بین 170 تا 180 میلیارد تومان بود.

به گفته وی، استفاده از 3000 دستگاه کارتخوان در غرفه‌های ناشران حاضر در نمایشگاه امسال، میزان فروش کتاب را تا سه برابر افزایش داد و رقم آن را به بیش از 20 میلیارد تومان رساند و این در حالی است که سال گذشته میزان فروش کتاب از طریق دستگاه‌های کارتخوان حدود 7 میلیارد تومان بوده است.