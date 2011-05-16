اخبار کوتاه فرهنگی از قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس اداره تبلیغات اسلامی جعفریه با اشاره به نیاز بخش جعفرآباد به حضور بیشتر روحانیون و مبلغان دینی از افزایش تعداد روحانیون مستقر این بخش خبر داد.



حجت الاسلام دخیل عباس زارع در جلسه هماهنگی روحانیون مستقر بخش جعفرآباد اظهار داشت: در حال حاضر 8 روحانی مستقر در روستاهای بخش جعفرآباد مستقر هستند که در آینده‌ای نزدیک زمینه استقرار روحانی در چند روستای دیگر فراهم می‌شود.



وی با ابراز خرسندی از فعالیتها و عملکرد روحانیون مستقر بخش جعفرآباد، گفت: تبلیغ دین و آشناکردن مردم با معارف والای اهل بیت(ع) و قرآن کریم یکی از ضروریات امروز جامعه ماست و خوشبختانه روحانیون مستقر بخش جعفرآباد با درک این شرایط، فعالیتهای خوبی انجام می دهند.



حجت الاسلام زارع تصریح کرد: امسال فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی در بخش جعفرآباد رونق می گیرد و سعی خواهیم کرد با استفاده از ظرفیت ائمه جماعات، روحانیون مستقر و هیئات مذهبی در راستای ترویج تفکر شیعی اهتمام بیشتری داشته باشیم.



احداث خانه عالم در روستای سراجه



رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات از احداث خانه عالم در روستای سراجه قم خبر داد.



حجت الاسلام سید حسین سجادی تبار در گفتگویی اظهار داشت: در حال حاضر عملیات احداث این خانه عالم بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.



وی ادامه داد: طی برنامه ریزی های انجام شده، مقرر شد عملیات احداث خانه عالم روستای سراجه در نیمه نخست سال 90 به اتمام برسد.



حجت الاسلام سجادی تبار اضافه کرد: امسال علاوه بر روستای سراجه، در چند روستای بخش مرکزی قم نیز خانه عالم روستایی احداث خواهد شد.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات احداث خانه عالم را یکی از نیازهای ضروری روحانیون مستقر عنوان کرد و افزود: چنانچه خانه عالم در روستاهای قم احداث شود، بخش قابل توجهی از مشکلات جذب روحانی مستقر رفع می شود.



وی همچنین با حضور در محل احداث خانه عالم روستای سراجه، از حجم فعالیتهای انجام شده برای احداث این خانه عالم دیدن کرد.



انتشار مباحث برنامه پرسش و پاسخ تربیتی در یک دوره 5 جلدی



مباحث تربیتی ارائه شده در برنامه پرسش و پاسخ تربیتی توسط حجت الاسلام محسن عباسی در یک دوره پنج جلدی منتشر شد.



تا ساحل آرامش، عنوان این دوره پنج جلدی است که به طور مشترک توسط رادیو معارف و انتشارات جامعة الزهرا (س) در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب رونمایی شد.



گام‌های موفقیت در زندگی مشترک شعار این کتاب است که به پرسش‌های مخاطب در مسائل مبتلابه روز با محوریت ازدواج و زندگی مشترک زناشویی پاسخ داده است.



علاقمندان برای دریافت این کتاب می‌توانند علاوه بر مراجعه به انتشارات جامعة‌ الزهرا (س) با شمارة تلفن 7743705 تماس بگیرند.



گفتنی است برنامه پرسش و پاسخ تربیتی با حضور استاد محسن عباسی از سال 88 اجرا می‌شود و این برنامه یک‌شنبه‌ها از 16 و 45 دقیقه پخش و روز بعد در ساعت 10 و 15 دقیقه تکرار می‌شود.



علاقمندان برای ارتباط با این برنامه می‌توانند با واحد ارتباطات روابط عمومی رادیو معارف با شماره‌های 2ـ2910551 تماس گرفته و و یا از با شماره پیامک 30000553 با درج کد 410 سئوالات خود را مطرح نمایند.



انتشار شماره پنجم فصلنامه پژوهشى حکمت اسلامى



فصلنامه پژوهشى حکمت اسلامى پژوهشکده علوم وحیانى معارج به صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی اسراء، مدیرمسئولی حجت‌الاسلام مرتضی واعظ آملی و سردبیری سیدمحسن میری(حسینی) منتشر می‌شود.



در شماره جدید فصلنامۀ پژوهشى حکمت اسلامى، مطالبی از آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی با عنوان "ویژگیهای فلسفه و نسبت آن با علوم" منتشر شده است.



همچنین مقالاتی با عناوین "تقریرهای برهان آنسلم در فلسفه جدید غرب" اثر حمید پارسانیا، "امکان معرفت در قرآن کریم" به قلم سید محسن میری (حسینی)، "فلسفه عرفان نظری" اثر محمد فنائی اشکوری و "راههای راستی آزمایی در مکاشفات عرفانی" از علی شیروانی در شماره جدید فصلنامۀ پژوهشى حکمت اسلامى انتشار یافته است.



بر اساس این گزارش، "در حکمت متعالیه 97 رؤیت مسئله" از سید محمد طباطبایی و "مشروعیت، پیامد کلامی انگاری امامت" اثر ابوالفضل خراسانی را می‌توان از دیگر مطالب منتشرشده در این فصلنامه نام برد.



اعضای هیئت تحریریه این فصلنامه نیز حجج اسلام و اساتیدی همچون علی اسلامی، حمید پارسانیا، محمدباقر سعیدی روشن، محمدجعفر علمی، سیدمحمد غروی، محمدحسین فلاح‌زاده، غلامرضا فیاضی، احمد قدسی، محسن قمی، محمدرضا مصطفی‌پور، سیدمحسن میری (حسینی)، احمد واعظی، مرتضی واعظ جوادی و سید یدالله یزدان‌پناه هستند.

