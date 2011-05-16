رونق بلبرینگ سازی تبریز نیازمند همت مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر: رضا رحمانی، ‌پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از خط تولید شرکت بلبرینگ سازی ایران – تبریز در گفتگو با خبرنگاران، توسعه شرکت بلبرینگ سازی تبریز را به لحاظ پتانسیل بالای آن و آماده بودن زیرساخت ها دارای ارز آوری بالایی دانست و گفت: در راستای نیل به اهداف متعالی در واحدهای صنعتی و ایجاد اشتغال در آنها و حفظ اشتغال موجود در آن با توجه به پتانسیل بالا و آماده بودن زیرساخت ها برای توسعه می توان علیرغم تامین نیاز کشور در این حوزه صرفه جویی ارزی قابل ملاحظه ای را نیز انتظار داشت.

رحمانی این شرکت را یکی از صنایع مادر استان برشمرد و گفت: شرکت بلبرینگ ایران جایگاه وی‍ژه ای در صنعت استان دارد و باید با ترفیع مشکلات و چالش های موجود، جایگاه وی‍ژه خود را حفظ کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: توسعه شرکت هایی مثل شرکت بلبرینگ ایران، توسعه و رونق اقتصادی منطقه آذربایجان را به همراه دارد و می تواند موتور محرکه این صنعت مادر در منطقه باشد.

رحمانی همچنین ضمن اعلام حمایت قاطع خود از طبقه کارگر و متخصصین شرکت بلبرینگ سازی تبریز گفت: کارگران نقش مهم و مستقیمی در امر تولید بر عهده دارند و قشر بزرگی از فعالان اقتصادی کشور را تشکیل می دهند که بایستی از حقوق مسلم خود به نحو شایسته برخوردار بوده و مدیریت شرکت نیز این امر را در صدر برنامه های تولید قرار دهد.

رحمانی با یادآوری نقش مهم صنعت در توسعه آذربایجان خاطر نشان کرد: منطقه آذربایجان با توجه به پیشینه و جایگاه تجاری و صنعتی همیشه در طول تاریخ پیشرو بوده و با توجه به ظرفیت و پتانسیل های ویژه ای که دارد انتظار می رود در دهه پیشرفت و عدالت نقش آفرینی ویژه ای نیز داشته باشد.

رحمانی خاطر نشان ساخت: بسترهای خوبی در چند سال اخیر در زمینه صنعت ایجاد شده است و با توجه به مصوباتی که در سفرهای استانی دولت به استان تصویب شده است، اجرای آنها مبنای خوبی برای جهش اقتصادی و توسعه ای استان است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس پس از بازدید از خطوط تولید این شرکت، با اشاره به ظرفیت های قانونی حمایت از واحدهای صنعتی، حل مشکلات جاری شرکت بلبرینگ سازی تبریز را امری امکانپذیر خواند و ابراز امیدواری کرد که این شرکت با همت و همدلی مسئولین و با استفاه از ظرفیت های قانونی، چرخه توسعه و رونق خود را در پیش گیرد.