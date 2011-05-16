حریف سپاهان همچنان صدرنشین جدول لیگ ازبکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ ازبکستان روز گذشته با برگزاری سه دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های بنیادکار، پاختاکور و نسف قارشی مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

در حساس‌ترین دیدار روز گذشته تیم فوتبال بنیادکار در ورزشگاه "Progress" زرافشان به مصاف تیم کویزلکام این شهر رفت و موفق شد میزبان خود را با نتیجه 4 بر یک از پیش رو بردارد.

برای تیم بنیادکار در این بازی خارج از خانه انورجان سولیف (35)، میلوش تریفونوویچ (68 و 78) و کمال الدین مورزوئف (3+90) گلزنی کردند و تنها گل تیم کویزلکام توسط لئونید کوشلیف در دقیقه 45 به ثمر رسید.

با این پیروزی تیم بنیادکار 22 امتیازی شد و همچنان در صدر جدول رده بندی لیگ ازبکستان باقی ماند.

تیم فوتبال بنیادکار ازبکستان روز سه شنبه سوم خردادماه سالجاری در چارچوب دیداری از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف تیم فوتبال سپاهان ایران خواهد رفت.

جدول رده بندی لیگ برتر ازبکستان:

1- بنیادکار ازبکستان 22 امتیاز

2- نسف قارشی 20 امتیاز

3- پاختاکور 19 امتیاز

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13- دینامو سمرقند 5 امتیاز - تفاضل گل 5-

14- سوجدیونا جیزاکس 5 امتیاز - تفاضل گل 7-