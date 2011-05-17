اقدام عجولانه در ادغام وزارتخانه ها/ نظر مجلس متفاوت از نظر دولت است

هادی مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به ادغام وزارتخانه های صنایع، رفاه و نفت اظهار داشت: بر اساس برنامه پنجم توسعه مجلس دولت را مکلف کرده که اقدام به کوچک سازی دولت کند.

وی با بیان اینکه مجلس دولت را مکلف کرده که وزارتخانه های خود را از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش دهد، عنوان کرد: این امر جزء وظایف رئیس جمهور است.

سوء تفاهم رئیس جمهوری در زمینه ادغام وزارتخانه ها

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور در یک سوءتفاهم و یک اقدام عجولانه اقدام به ادغام وزارتخانه ها کرده است، بیان کرد: مجلس نیز این ادغام را غیر قانونی اعلام کرده است.

مقدسی با اشاره به اینکه بر اساس رایزنی ها و صحبتهای صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس، دولت پذیرفت که بحث ادغام باید به مجلس بیاید، یادآور شد: در این راستا کار رسیدگی به ادغام وزارتخانه ها و کارهای کارشناسی در کمیسیون اجتماعی مجلس انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور با اقدام به عزل سه وزیر یاد شده در یک عمل انجام شده قرار گرفت و دیگر نخواست که در این مورد حرفش دوتا شود، عنوان کرد: البته برکناری وزرا جزء اختیارات رئیس جمهور است.

پس از پایان سه ماه سرپرستی رئیس جمهور باید وزیر به مجلس معرفی کند

مقدسی با اشاره به طرح عنوان "پایان ماموریت" در ابلاغیه های صورت گرفته از سوی رئیس جمهوری به وزرای یاد شده، تصریح کرد: مجلس این اقدام رئیس جمهور را برکناری این سه وزیر تلقی می کند.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه طبق قانون رئیس جمهور می تواند تا سه ماه برای این وزارتخانه ها سرپرست تعیین کند، بیان کرد: در این سه ماه این وزارتخانه ها به وسیله سرپرست اداره می شوند.

مقدسی با بیان اینکه ممکن است مراحل ادغام این سه وزارتخانه در مجلس طولانی شود، یادآور شد: در صورتیکه این زمان بیش از سه ماه شود رئیس جمهوری باید برای این سه وزارتخانه که برای آنها سرپرست تعیین کرده به مجلس وزیر معرفی کند.

رئیس جمهور در عزل وزرا باید با طمانینه بیشتری عمل می کرد

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در مورد اقدام دولت پیرامون عزل سه وزیر در شرایط کنونی منطقه و کشور، ادامه داد: ضمن اینکه اختیار و آزادی عملی به رئیس جمهور باید در این زمینه داد اما نظر شخصی من در این مورد این است که رئیس جمهور باید در زمینه ادغام این وزارتخانه ها با طمانینه، دقت و مطالعه بیشتری عمل می کرد.

مقدسی با اشاره به نظر مجلس در زمینه وزارت خانه های ادغام شده نیز بیان کرد: نظر مجلس در این زمینه تا اندازه ای با آنچه که صورت گرفته متفاوت است.

ممکن است لایحه ادغام وزارتخانه ها در مجلس کلا دگرگون شود

وی افزود: ممکن است لایحه ادغام وزارتخانه ها وقتی که به مجلس بیاید دچار تغییراتی شود.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما منتظریم که لایحه به مجلس بیاید و سپس نظر کارشناسی نمایندگان را در کمیسیون های تخصصی اخذ کنیم، یادآور شد: ممکن است که این لایحه در مجلس کلا دگرگون شود.