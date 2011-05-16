به گزارش خبرگزاری مهر، نشست و نقد و بررسی این فیلم پس از نمایش با حضور عوامل، کارگردان، تهیه‌کننده، صداگذار و برخی بازیگران ساعت 18 در فرهنگسرای فردوس برگزار می‌شود.

"خیابان بیست‌ و چهارم" فیلمی در ژانر اجتماعی و وحشت است که به کارگردانی سعید اسدی ساخته شده است. این فیلم داستان مردی جوان و بیمار است که تعارض او با نظام‌های عادی زندگی، اتفاقاتی را بین او و همسر و فرزندش پیش می‌آورد.



عوامل تولید این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسن کریمی، صدابردار: حسن زاهدی، تدوین: محمدرضا مویینی، موسیقی: کارن همایونفر، تیتراژ: احمد توکلی، صداگذار: حسین ابوالصدق، مدیر تولید: غلامرضا گمرکی، مشاور تولید: یوسف صمدزاده، طراح گریم: مهین نویدی و طراح صحنه: آیدین ظریف.

شیلا خداداد، مهدی ماهانی، بهاره افشاری، جمشید هاشم‌پور، نیکی کریمی، حمید گودرزی و حدیثه سادات مدنی بازیگران "خیابان بیست و چهارم" هستند.

نمایش و تماشای این فیلم برای افراد زیر ۱۲ سال توصیه نشده است.

