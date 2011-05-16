  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

نشست نقد و بررسی "خیابان بیست و چهارم" برگزار می‌شود

نمایش و نشست نقد و بررسی فیلم "خیابان بیست ‌و چهارم" ساخته سعید اسدی در فرهنگسرای فردوس 27 اردیبشت ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست و نقد و بررسی این فیلم پس از نمایش با حضور عوامل، کارگردان، تهیه‌کننده، صداگذار و برخی بازیگران ساعت 18 در فرهنگسرای فردوس برگزار می‌شود.

"خیابان بیست‌ و چهارم" فیلمی در ژانر اجتماعی و وحشت است که به کارگردانی سعید اسدی ساخته شده است. این فیلم داستان مردی جوان و بیمار است که تعارض او با نظام‌های عادی زندگی، اتفاقاتی را بین او و همسر و فرزندش پیش می‌آورد.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسن کریمی، صدابردار: حسن زاهدی، تدوین: محمدرضا مویینی، موسیقی: کارن همایونفر، تیتراژ: احمد توکلی، صداگذار: حسین ابوالصدق، مدیر تولید: غلامرضا گمرکی، مشاور تولید: یوسف صمدزاده، طراح گریم: مهین نویدی و طراح صحنه: آیدین ظریف.
 
شیلا خداداد، مهدی ماهانی، بهاره افشاری، جمشید هاشم‌پور، نیکی کریمی، حمید گودرزی و حدیثه سادات مدنی بازیگران "خیابان بیست و چهارم" هستند.
 
نمایش و تماشای این فیلم برای افراد زیر ۱۲ سال توصیه نشده است.
 
