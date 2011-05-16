مشکل زمینهای معوض ترمینال غرب اصفهان رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید جمال الدین صمصام شریعت دوشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان با بیان اینکه احداث ترمینال غرب اصفهان از مطالبات مردم در غرب اصفهان است، اظهار داشت: احداث این ترمینال از مصوبات سفر رئیس جمهور است و به عنوان یک نیاز ضروری برای مردم به چشم می خورد.

وی افزود: میزان بودجه لازم برای احداث ترمینال غرب اصفهان 20 میلیارد تومان برآورد شده است.

معاون عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه مطالعات جانمایی این ترمینال انجام شده است، ادامه داد: در نهایت احداث ترمینال غرب در سه راهی خمینی شهر به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه منطقه در نظر گرفته شده برای احداث ترمینال غرب در اختیار مالکان شخصی است و برای در اختیار گرفتن اراضی در این منطقه باید معوض آن به مالکان داده شود، اضافه کرد: با توجه به اینکه این طرح جزو حریم شهر اصفهان محسوب نمی شود از این رو سازمان حمل ونقل شهرداری اصفهان عملیات اجرایی آن را قبول نکرد.

صمصام شریعت ادامه داد: در حال حاضر جهاد کشاورزی در نظر دارد با واگذاری چند هکتار زمین در نجف آباد به بخش خصوصی مشکل معوض زمین های ترمینال غرب اصفهان را برطرف کند.

طرح توسعه فولاد مبارکه هزینه های محصولات را کاهش می دهد

وی همچنین در ادامه در ارتباط با طرح توسعه فولاد مبارکه اظهار داشت: طرح توسعه فولاد مبارکه به عنوان یک صنعت پاک و بدون آلاینده در کارگروه زیربنایی استان به تصویب رسیده اما نیازمند تاییدیه سازمان محیط زیست است.

معاون عمرانی استانداری اصفهان تصریح کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه میزان تولید فولاد باید از هفت میلیون تن در سال به 11 میلیون تن افزایش یابد از این رو برای اجرای طرح توسعه فولاد مبارکه، تکمیل چرخه تولید فولاد در بخش نورد سرد پیش بینی شده است.

وی افزود: با اجرای این طرح آلودگی ناشی از حمل مجدد محصولات مجتمع فولاد مبارکه جهت تکمیل و نیز بسیاری از هزینه های حمل و نقل محصولات کاهش می یابد.