آراز بارسقیان مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ترجمه نمایشنامه موزیکال "نزدیک به معمول" را به پایان رساندم. این نمایشنامه نوشته برایان یورکی است که موفق به کسب جایزه پولیتزر سال 2010 شده است. مناسب‌ترین نامی که در ترجمه عنوان این نمایشنامه به نظرم رسید "نزدیک به معمول" بود چون نام اصلی آن Next To Normal است.

وی افزود: در حال حاضر نوشتن مقدمه این کتاب را شروع کرده‌ام و در انتظار رسیدن نسخه اصلی اثر برگزیده جایزه پولیتزر سال 2011 هستم. سه ترجمه دیگر هم دارم که در انتظار دریافت مجوز چاپ از ارشاد هستند. این سه اثر شامل یک فیلمنامه و دو نمایشنامه هستند. کتاب اول فیلم‌نامه "مگنولیا" نوشته پل توماس اندرسون است که حقیقتا متن گیرایی دارد.

بارسقیان ادامه داد: "چرخه کنتاکی" نوشته رابرت شکنان برنده جایزه پولیتزر سال 1992 و " کارولین یا تغییر"‌ نوشته تونی کوشنر دو نمایشنامه‌ای هستند که ترجمه‌شان به پایان رسیده و در انتظار مجوز چاپ هستند. سه کتاب گفته شده به علاوه نمایشنامه "نزدیک به معمول" قرار است توسط نشر افراز منتشر شوند.

این مترجم گفت: "فیلمنامه نویسی آلترناتیو" نام کتاب دیگری است که ترجمه آن مدت‌هاست به پایان رسیده، اما به دلیل حجم مطالب و سنگینی کتاب، هنوز در حال ویرایش است. این کتاب نوشته جف راش است و به نظرم متفاوت‌ترین کتاب درباره فیلمنامه‌نویسی است که امکان چاپش در کشور فراهم می‌شود. "فیلمنامه نویسی آلترناتیو" قواعد فیلم‌نامه نویسی آزاد را که به طور معمول تدریس می‌شود، کنار زده و قالب کاملا تازه‌ای برای فیلم‌نامه نویسی تعریف کرده است.

وی گفت: ترجمه کتاب 3 سال پیش به پایان رسید، ولی ویرایش و تصحیح آن تا امروز طول کشیده است. این کتاب حداقل 500 صفحه خواهد داشت و به زودی از طرف نشر چشمه به ارشاد ارسال می‌شود.