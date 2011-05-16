حجتالاسلام حسین اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه طرح تحول بقاع متبرکه استان اصفهان و توسعه و عمران آنها سرلوحه فعالیتهای اداره کل اوقاف و امور خیریه قرار گرفته است، افزود: بر اساس برنامهریزیهایی که به منظور توسعه و عمران بقاع متبرکه استان اصفهان انجام دادهایم، در سال جاری 160 میلیارد ریال اعتبار به این منظور اختصاص یافته است.
وی با تاکید بر اینکه اعتبارات عمرانی بقاع متبرکه استان اصفهان در سال جاری افزایش قابل ملاحظهای یافته است، اظهار داشت: این اعتبارات در سال جاری دو برابر شده که اهمیت ویژه عمران و توسعه بقاع متبرکه را در اصفهان نشان میدهد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با تاکید بر اینکه در سال گذشته نیز اقدامات مطلوبی به منظور توسعه و عمران بقاع متبرکه در استان اصفهان انجام گرفت، تصریح کرد: در سال 89 بیش از 80 میلیارد ریال به منظور عمران، توسعه و نوسازی بقاع متبرکه در استان اصفهان اختصاص یافت.
وی با تاکید بر اینکه برنامههای ویژهای به منظور جذب بیشتر مردم و به ویژه جوانان به بقاع متبرکه اندیشیده شده است، اضافه کرد: در نظر داریم در سال جاری و سالهای پیش رو، بقاع متبرکه استان اصفهان را به عنوان قطبهای فرهنگی این استان مطرح کنیم و پذیرای علاقمندان به فعالیتهای فرهنگی باشیم.
حجتالاسلام اژدری در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به افزایش درآمد بقاع متبرکه استان اصفهان در سالهای اخیر، بیان داشت: تنها در سال 89 درآمدهای مجموعه بقاع متبرکه استان اصفهان نزدیک به 17 درصد افزایش یافت که میزان قابل توجهی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه درآمد بقاع متبرکه استان اصفهان به صورت سالانه در موارد و ردیفهای مختلفی هزینه میشود، ادامه داد: درآمدهای بقاع متبرکه استان اصفهان سالانه در طرحهای عمرانی، طرحهای فرهنگی، هزینههای نشر و مدیریت بقاع تزریق میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان بیشترین سهم تزریق بودجه در این اداره کل را ردیفهای بودجهای عمرانی دانست و گفت: نزدیک به 40 درصد از درآمد سالانه بقاع متبرکه استان اصفهان به فعالیتها و امور عمرانی اختصاص مییابد.
وی با بیان اینکه بخش فرهنگی، انتشارات و مدیریت بقاع از سهم کمتری به منظور اختصاص بودجه نسبت به طرحهای عمرانی برخوردارند، افزود: در توزیع بودجههای اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، 30 درصد به مدیریت بقاع، 20 درصد به طرحهای فرهنگی و 10 درصد نیز به هزینههای انتشارات اختصاص مییابد که با احتساب بودجه اختصاص یافته به عمران، 100 درصد اعتبارات را شامل میشود.
حجتالاسلام اژدری در بخش دیگری از صحبتهای خود به میزان پذیرش زائران بقاع متبرکه استان اصفهان از دیگر استانهای کشور اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس آمار به دست آمده، در سال جاری نزدیک به پنج میلیون زائر در بقاع متبرکه استان اصفهان حضور یافته و به زیارت پرداختهاند.
وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته به منظور معرفی امامزادگان و بقاع متبرکه استان اصفهان به زائران هر یک از بقعهها، تصریح کرد: در سال گذشته سامانه بلوتوث و مادون قرمز اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان راهاندازی شد که در این سامانه نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز زائران نظیر فهرست امامزادگان شاخص استان و مطالب مفید در مورد سنت حسنه وقف در اختیار زائران قرار گرفت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به تعداد بقاع متبرکه شناسایی شده در استان اصفهان، اضافه کرد: تعداد بقاع متبرکه در استان اصفهان 148 مورد است که برخی از این بقاع درآمدهای خود را تامین میکنند.
وی بیان داشت: 54 بقعه متبرکه استان اصفهان درآمدزا محسوب میشوند و نسبت به تامین هزینههای جاری خود اقدام میکنند.
نظر شما