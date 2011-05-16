سرقت تاسیسات برق در گلستان رو به رشد است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم شهابی پیش از ظهر دوشنبه در اولین جلسه کارگروه پیشگیری از سرقت استان افزود: این رقم زنگ خطری برای ماه های آینده است که در صورت ادامه این روند با توجه به در پیش بودن هوای گرم تابستان، احتمال قطعی یا نوسانات برق در شبکه ها وجود دارد.

شهابی، از دستگاه قضایی و انتظامی استان خواست: در تعامل با شرکت هایی که به مردم خدمات ارائه می دهند برای حل این مشکل کمک کنند.

معاون پیشگیری از جرم دادگستری کل استان گلستانگ فت: برای سخت کردن فعالیت سارقان، با کمک سازمان های ذی ربط، مال‌خرها و کارگاه های ذوب فلزات شناسایی و به صورت سرزده از این کارگاه ها بازدید می شود.

حسین شعبانی افزود: همچنین برای جلوگیری از سرقت تاسیسات شرکت های آب، برق، گاز و مخابرات، باید گشت های مشترک از اعضای این شرکت ها و نیروی انتظامی تشکیل و به صورت مداوم از تاسیسات این شرکت ها به ویژه در نقاط آسیب پذیر بازرسی کنند.



وی افزود: سرقت تاسیسات این شرکت ها علاوه بر وارد کردن ضرر و زیان به بیت المال ، سبب اختلال در ارائه خدمت به مردم می شود.

در پایان این نشست، اعضای کارگروه خواستار تعیین شعبه خاص برای رسیدگی به اتهام سارقان اموال این شرکت ها شدند که قرار شد پس از بررسی، در صورت تایید رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان، این امر محقق شود.