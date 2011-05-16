بهزیستی زیرمجموعه رفاه می ماند

جواد صبور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ادغام وزارت رفاه و کار گفت: این ادغام نه تنها مشکل آفرین نیست بلکه راه حل مناسبی برای پایان دادن به مشکلات هر دو وزارتخانه ها است.

وی با اشاره به اینکه با این ادغام خدماتی که به افراد تحت پوشش وزارت رفاه و کار ارائه می شود بهتر از قبل خواهد شد افزود: با توجه به اینکه خدمات و حمایتهای این دو وزارتخانه بسیار به یکدیگر نزدیک است به همین دلیل ادغام این وزارتخانه ها بهترین انتخاب بوده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: پس از ادغام و تشکیل وزارتخانه جدید، سازمانهای زیر مجموعه وزارت رفاه همانند سابق در جایگاه خود قرار دارند و به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

صبورگفت: سازمان بهزیستی زیرمجموعه وزارت بهداشت قرار نمی گیرد و زیر نظر وزارت رفاه فعالیت خواهد کرد.

وی در مورد ادغام وزارت رفاه در بهداشت نیز افزود: در صورت ادغام این دو وزارتخانه با یکدیرگ مشکلات آنها بیشتر می شود به همین دلیل این ادغام منتفی است.