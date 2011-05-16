کتاب نقش کرمان در جنگ تحمیلی منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرهنگ مهدی ابوالحسنی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران کرمان گفت: همزمان با جمع آوری اسناد دفاع مقدس اولین کتاب تاریخ جنگ استان نیز با نام نبرد کرخه نور به چاپ می رسد که به مسئله حضور رزمندگان کرمانی در جنگ می پردازد.

وی تصریح کرد: این کتاب توسط انتشارات سوره مهر به چاپ می رسد.

وی درباره مراحل اولیه اجرای طرح گنجینه ماندگار که مربوط به جمع آوری اسناد دفاع مقدس استان است گفت: مرحله اول طرح گنجینه های ماندگار استان از 28اردیبهشت ماه در چهار شهرستان بم، نرماشیر، ریگان و فهرج آغاز می شود و در ادامه در دیگر نقاط استان اجرایی می شود.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح کلیه اسناد شامل عکس، دست نوشته، نامه، و هر گونه مدرک کتبی و نوار کاست از رزمندگانی که سه ماه و بیشتر در جبهه های جنگ حضور داشتند دریافت می شود و بعد از اسکن و دریافت نسخه رونوشتی، اصل سند به افراد بازگردانده می شود.

این مسئول افزود: این طرح از مصوبات فرهنگی سفر دولت به استان کرمان است و برای مرحله اول اجرای طرح که تصور می شود بتوانیم حدود دو میلیون نسخه اسناد دفاع مقدس استان را جمع آوری کنیم، مبلغ 100میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شده است.

وی یادآورشد: استاندار و معاونت های استانداری از اجرای طرح حمایت کرده اند و همه فرمانداریها نیز برای حضور افراد چه رزمندگان و چه کسانی که پشت جبهه فعالیت می کرده اند اعلام آمادگی کرده اند تا اسناد را نسخه برداری کرده و به خود فرد باز پس دهند.

ابوالحسنی افزود: پیش بینی می شود در قالب اجرای این طرح در کل شهرستانهای استان در نهایت 150پروژه برای تدوین کتاب جامع نقش استان کرمان در دفاع مقدس بدست آید.

وی ادامه داد: همچنین پیش بینی می کنیم حداقل اگر 50درصد رزمندگان در این طرح شرکت کنند حداقل 20مجلد کتاب آماده چاپ شود.

وی گفت: در کنار این طرح جمع آوری اسناد دفاع مقدس استان مصاحبه با رزمندگانی که بالای 20ماه در جبهه حضور داشته اند را نیز در برنامه داریم.

وی با اشاره به اهمیت این طرح و منحصر به فرد بودن آن گفت: حدود 12هزار نفر رزمنده در استان کرمان داریم که اگر حداقل 50درصد آنها در طرح شرکت کنند حدود 6هزار نفر شناسایی می شوند و سندهای خوب و با اهمیتی جمع آوری خواهدشد.

ابوالحسنی ادامه داد: این طرح باید در سال 90 به سرانجام برسد و اطلاعات کلیه استان از افراد مختلف چه آنهایی که در خود جبهه حضور داشته اند و چه آنهایی که در بحث کمک های پشت جبهه به ویژه بانوان دخیل بوده اند، جمع آوری می شود.

وی از جمله اهداف طرح را دسترسی به افراد خاصی که در جبهه حضور داشته اند دانست و گفت: یکی از این اقشار سربازان وظیفه ای بودند که در جنگ حضور داشتند و به دلیل وابسته نبودن به جای خاص اطلاعات خاصی از آنان در دست نیست.

این مسئول اولین عملیاتی که رزمندگانی از استان کرمان در آن حضور داشتند را ظهر عاشورای سال 59 دانست که 9 نفر از رزمندگان کرمانی به فرماندهی علی آقا ماهانی در منطقه سومار عملیات داشتند و آخرین عملیاتی که کرمانیها در آن حضور داشتند را عملیات مرصاد دانست و گفت: رزمندگان کرمانی عمدتا در دو عملیات والفجر 8 و کربلای 5 بیشترین نقش را داشتند و تاکنون در مرکز حفظ آثار 25عملیات بازخوانی شده اند.