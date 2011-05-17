گمرکات قم رتبه پنجم درآمدی در کشور را کسب کرد

مدیر کل گمرکات استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: گمرکات استان قم با تحقق درآمد ملی بالغ بر4758141 میلیون ریال در سال 1389 از لحاظ درآمد ملی در رتبه پنجم در بین سایر گمرکات کشور قرار گرفت.



احمد ذاکری اضافه کرد: همچنین گمرکات استان قم با میزان تحقق درآمدهای استانی بالغ بر 7131 میلیون ریال رتبه دوازدهم را در بین سایر گمرکات کشور در سال گذشته را کسب نموده است.



وی با اشاره به میزان رشد درآمد کل گمرکات استان در سال گذشته نسبت به سال 88 گفت: در سال 89 در آمد کل گمرکات استان قم به 5 هزارو 189میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه 142 درصد رشد داشته است.



ذاکری در ادامه با بیان این که گمرکات استان در سال گذشته رتبه اول ترخیص خودرو در بین کلیه گمرکات کشور را نیز کسب کرده است، اظهار داشت: اداره کل گمرکات استان با ترخیص تعداد 21 هزار و 850 دستگاه خودرو به ارزش 368 میلیون دلار در سال گذشته، توانست این رتبه را به دست آورد.