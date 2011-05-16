برگزاری همایش ائمه جماعات قم با حضور سردار نقدی

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی استان قم صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این همایش بعدازظهر سه شنبه با سخنرانی حجت الاسلام اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و حجت الاسلام موسی‌پور استاندار قم در سالن کوثر سازمان تبلیغات اسلامی قم آغاز می شود.



حجت الاسلام سید ابوالقاسم حسینی، سخنرانی سردار مهدوی نژاد فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم را از دیگر برنامه های این همایش عنوان کرد و افزود: سخنران اصلی این همایش سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور است.



وی تاکید کرد: همایش ائمه جماعات استان قم به صورت مستمر از سوی شورای مرکزی ائمه جماعات، سازمان تبلیغات اسلامی قم و ستاد انسجام بسیج و مساجد این استان برگزار می شود.



حجت الاسلام حسینی تعداد ائمه جماعات مساجد استان قم را 423 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: تاکنون در همایش هایی که با حضور ائمه جماعات مساجد استان برگزار شد، بیشتر این افراد شرکت کردند.

