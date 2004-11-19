براي قهرماني در آسيا سايپا را هم شكست مي دهيم

مجتبي آقايي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: پيام ارتباطات نيروهايي دارد كه مي تواند با توسل به آنها در رقابت هاي قهرماني باشگاه هاي آسيا به مقام درخورتوجهي دست پيدا كند. ما از مدت ها قبل براي حضور موفق در اين رقابت ها برنامه ريزي كرده ايم و شك نداريم كه زحماتمان به بار مي نشيند.

مربي تيم پيام ارتباطات با قوي برشمردن تيم سايپا ديگر نماينده كشورمان در مسابقات باشگاه هاي آسيا اظهار داشت: تيم سايپا از قدرت فراواني برخوردار است اما من مطمئن هستم براي بالاي سر بردن جام قهرماني ، آنها را هم از پيش رو برمي داريم. وقتي به ركوردهاي وزنه برداران خود نگاه مي كنيم و آن را با ركوردهاي بين المللي مقايسه مي كنيم ، به اين نكته پي مي بريم كه قابليت قهرماني در اين رقابت ها را داريم.

شايان ذكر است تيم هاي سايپا و پيام ارتباطات به عنوان نمايندگان كشورمان در رقابت هاي قهرماني وزنه برداري جام باشگاه هاي آسيا كه از تاريخ 18 تا 24 آذر ماه در شهر تيان جين چين برگزار مي شود شركت خواهند كرد.