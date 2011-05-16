  1. استانها
  2. فارس
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

ایرج زبردست:

خیام تاکستان حیرت بشریت است

خیام تاکستان حیرت بشریت است

شیراز - خبرگزاری مهر: ایرج زبردست رباعی سرای معاصر از خیام به عنوان تاکستان حیرت بشریت یاد کرد.

زبردست در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز تاثیر خیام را در ادبیات فارسی بسیار عمیق دانست آنقدر که می توان ردپای او را در جان شیرین حافظ نیز به تماشا نشست.

وی افزود: خیام تاکستانی از سبز شدن حیرت در جان آدمی است، شاعری که به جای چشم دو علامت تعجب در چهره اش وسیع شده بود و در کوچه باغ های بی زمان نیشابور قدم می زد.

این رباعی سرا عنوان کرد: بی تردید تا هستی و نیستی دست در دست هم دارند اندیشه جاودان خیام چون جویباری روان آسیاب زمان را می چرخاند.

وی عنوان کرد: با خواندن رباعیات این شاعر انسانها یکدیگر را شبیه سایه های ترک خورده می بینند که یکی یکی در مستطیل ناگزیر خاک با هفت هزار سالگان سر به سر می گردند.

زبردست با اشاره به اینکه نگاه من نگاه عارفانه ای به شراب خیام نیست، ادامه داد: خیام  سربلند پای دیوار سربی زمان در گوش بشر فریاد می زند: بازآمدنت نیست چو رفتی رفتی... 

کد مطلب 1313016

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها