خیام تاکستان حیرت بشریت است

زبردست در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز تاثیر خیام را در ادبیات فارسی بسیار عمیق دانست آنقدر که می توان ردپای او را در جان شیرین حافظ نیز به تماشا نشست.

وی افزود: خیام تاکستانی از سبز شدن حیرت در جان آدمی است، شاعری که به جای چشم دو علامت تعجب در چهره اش وسیع شده بود و در کوچه باغ های بی زمان نیشابور قدم می زد.

این رباعی سرا عنوان کرد: بی تردید تا هستی و نیستی دست در دست هم دارند اندیشه جاودان خیام چون جویباری روان آسیاب زمان را می چرخاند.

وی عنوان کرد: با خواندن رباعیات این شاعر انسانها یکدیگر را شبیه سایه های ترک خورده می بینند که یکی یکی در مستطیل ناگزیر خاک با هفت هزار سالگان سر به سر می گردند.

زبردست با اشاره به اینکه نگاه من نگاه عارفانه ای به شراب خیام نیست، ادامه داد: خیام سربلند پای دیوار سربی زمان در گوش بشر فریاد می زند: بازآمدنت نیست چو رفتی رفتی...