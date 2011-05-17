اجرای نیات واقفان در موقوفات ضروری است

نادر ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهار داشت: باید در فرهنگ اسلامی ما نسبت به تبلیغ وقف بیشتر مبادرت شود و از واقفین تجلیل و تکریم به عمل آید که این خود سبب ترویج فرهنگ وقف می‌شود.

معاون اداری و مالی معاونت توسعه و نیروی انسانی ریاست جمهوری ادامه داد: چنانچه معابر، کوچه‌ها و موقوفاتی که واقفین وقف کرده‌اند به نام خود آنان ثبت شود و رسانه‌های جمعی نیز به این موضوع به عنوان امری مفید و موثر توجه نمایندو در گسترش این سنت حسنه برنامه‌ریزی کنند، فرهنگ وقف بیشتر و سریعتر در بین افراد جامعه گسترش می‌یابد.

وی با بیان اینکه وقف تبلیغ، وقف اندیشه و فرهنگ است، افزود: بنابرین گسترش این فرهنگ موجب ترویج فکر و اندیشه افراد نیز می‌شود.

وی استفاده درست از موقوفات را از دیگر عوامل ترویج این سنت پسندیده عنوان کرد و افزود: مستاجرینی که ازموقوفات استفاده می‌کنند باید به درستی از آن استفاده کنند و متولیانی که از درآمد موقوفات بهره می‌برند باید به مردم اعلام کنند که درآمد موقوفات انجام گرفته و این امرموجب تشویق دیگران به وقف اموال واملاک خود خواهد شد.

وی در خصوص موقوفات نو با بیان اینکه مصداق کار خیر، وقف و خیراندیشی است، خاطر نشان کرد: وقف فقط به مادیات تعلق نمی‌گیرد و ما می‌توانیم، فکر، تخصص، علم و اندیشه خود را و درآمد ناشی ازخدمات علمی، تخصصی را وقف امور خیر کنیم.

ریاحی با بیان انواع وقف گفت: موقوفات انتفاعی شامل بیمارستان، مدرسه، حسینه است که مرکز استفاده آن عامه مردم هستند.

وی ادامه داد: وقف منفعتی نوع دیگری از وقف است که در بخش‌های مختلف از قبیل ایجاد اشتغال، تامین مسکن، تامین اعتلای فرهنگ و آموزش صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: هر فردی اختیار خود را دارد که چگونه اموال و دارائی‌اش را وقف کند اما بهتراست، این افراد توجیه شوند که با توجه به نیازهای روز دارائی خود را وقف کنند.