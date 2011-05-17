بررسی احتمالات شش تیم در حال سقوط به دسته اول/ بازی مرگ و زندگی!

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان هفته سی و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و در فاصله یک هفته مانده به پایان این رقابت‌ها 6 تیم؛ شاهین بوشهر، پاس همدان، سایپای البرز، راه‌آهن شهرری، نفت تهران و پیکان قزوین خطر سقوط به لیگ دسته اول را به شدت احساس می‌‎کنند.

با این شرایط در هفته سی و چهارم و پایانی لیگ برتر پنج دیدار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که حداقل یک سر مسابقه تیمی برای بقا جانانه می‌جنگد. در زیر اشاره‌ای خواهیم داشت به شرایط تیم‌هایی که با سقوط به لیگ دسته اول تنها به اندازه یک شکست یا تساوی دیگر فاصله دارند!

شاهین بوشهر؛ شانس بقای تیم میثاقیان بیش از دیگر تیم‌هاست

شانس بقای این تیم بوشهری بیش از دیگر تیم‌های قعرنشین است، نه به این خاطر که تیم میثاقیان از نظر امتیازی و رده بندی بالاتر از دیگر تیم‌هاست، بلکه از این بابت که در هفته سی و چهارم لیگ برتر میزبان است و با حمایت تماشاگرانش به میدان می‌رود. شاهین در هفته پایانی لیگ برتر میزبان تیم نفت تهران است، یکی از تیم‌هایی که خطر سقوط به لیگ دسته اول را احساس می‌کند.

سرنوشت دست شاهین است و این تیم می‌‍تواند سرنوشت را آنطور که خودش می‌خواهد، ترسیم کند. شاگردان میثاقیان با سه امتیاز بازی روز جمعه مقابل نفت تهران در لیگ برتر ماندنی می‌شوند، حتی اگر از نفت تهران امتیاز هم بگیرند و از سوی دیگر پیکان قزوین در مصاف با پرسپولیس به پیروزی نرسد، در جمع برترین‌های فوتبال ایران ماندگار می‌شوند.

پاس همدان؛ سند بقای پاس دست استقلال است

پاس همدان نیز مانند شاهین بوشهر شانس زیادی برای بقا در لیگ برتر دارد، از این بابت که در دیدار پایانی فصل دهم میزبان است و با حمایت تماشاگرانش به میدان می‌رود. تیم پاس در هفته پایانی لیگ برتر به مصاف استقلال می‌رود، تیمی که برای قهرمانی نمی جنگد اما در تکاپوی دستیابی به سکوی دوم جدول است تا حضور خود در فصل آتی لیگ قهرمانان آسیا را قطعی کند. با این شرایط پاس کار آسانی مقابل استقلال با انگیزه ندارد و برای ماندن در لیگ برتر باید تا پای جان بجنگد.

پاس اگر استقلال را شکست دهد، تحت هر شرایطی در لیگ برتر می‌ماند اما اگر با نتیجه تساوی زمین را ترک کند و تیم‌های نفت تهران و پیکان قزوین در هفته آخر امتیاز از دست دهند، بازهم در لیگ برتر می‌ماند. پاس حتی اگر ببازد، باز هم تحت شرایطی می‌تواند در لیگ برتر بماند که آنهم منوط به شکست دو تیم فانوس بدست نفت و پیکان است.

سایپای البرز؛ برای ماندن باید قهرمان را شکست دهند

نارنجی پوشان کرجی اگر فقط چند دقیقه در بازی با تراکتورسازی دوام می‌آوردند و پیروزی را با تساوی عوض نمی‌کردند، امروز درگیر ماجرای بقا و سقوط نبودند. آنها در هفته سی و چهارم کاری دشوار پیش رو دارند و برای ماند در لیگ برتر باید سپاهان، قهرمان لیگ دهم را شکست دهند. شاگردان مایلی‌کهن که در هفته‌های اخیر از بابت نتیجه گیری روندی نزولی را طی کرده‌اند، مانند شاهین و پاس با یک پیروزی در لیگ ماندگار می‌شوند.

سایپا در لیگ برتر می‌ماند اگر سپاهان را شکست دهد. این تیم با تساوی برابر سپاهان اصفهان هم لیگ برتری خواهد ماند، اگر راه آهن، نفت و پیکان در هفته سی و سوم لیگ برتر امتیاز از دست بدهند. شاگردان مایلی کهن با وجود شکست برابر سپاهان هم می‌توانند در لیگ برتر ماندگار شوند، اگر دو تیم از سه تیم فانوس بدست رده‌های پانزدهم تا هفدهم جدول لیگ را با شکست به اتمام برسانند.

راه آهن شهرری؛ بازهم زردپوشان برای بقا می‌جنگند

دیگر این بصورت یک عادت درآمده است که راه آهن در هفته‌های پایانی لیگ برتر برای بقا بجنگد. تیم راه آهن نیز در هفته پایانی لیگ برتر میزبان است، میزبان مس کرمان که در هفته سی و سوم با تحمیل شکست 3 بر صفر به شاهین بوشهر، این تیم را به منطقه خطر فرستاد. نتیجه‌ای که مس در بازی با شاهین بدست آورد، نشان داد، که تیم مرفاوی با اینکه شانسی برای صعود به پله‌های بالای جدول ندارد اما همچنان با انگیزه است و با تمام وجود به میدان می‌رود.

رویارویی با چنین تیمی کار شاگردان تارتار را دشوار می‌کند، به ویژه در روزی که تیم‌های نفت تهران و پیکان قزوین لغزشی دیگر از این تیم هستند. راه آهن بدون قید و شرط در لیگ برتر ماندنی می‌شود اگر در بازی با مس کرمان برنده شود. اگر نفت و مس امتیاز از دست بدهند، این تیم با وجود توقف در دیدار با شاگردان مرفاوی نیز می‌تواند امیدوار به بقا باشد. راه آهن اگر روز جمعه بازنده زمین را ترک کند تنها در یک صورت در لیگ برتر می‌ماند و آنهم باخت دو تیم قعرنشین نفت و پیکان.

نفت تهران؛ راهی به غیر از برد ندارند

نفتی‌های تهران خطر سقوط به لیگ برتر را به شدت احساس می‌کنند. این تیم در دشوارترین و تعیین کننده‌ترین دیدار فصل خود روز جمعه هفته جاری در بوشهر به مصاف شاهین می‌رود، حریفی که خود دغدغه بقا در لیگ برتر را دارد. نفت روز جمعه با شاهین و خیل هوادارانش روبه‌رو می‌شود و برای بقا باید از غیرممکن، ممکن بسازد.

بقای نفت قید و شرطی ندارد. این تیم باید، شاهین را ببرد تا فصل آینده همچنان یکی از تیم‌های لیگ برتری باشد. البته نفت تهران در یک حالت بدون برنده شدن در این بازی هم لیگ برتری خواهد ماند. این تیم اگر در بازی با شاهین به نتیجه تساوی برسد و راه آهن در بازی با مس بازنده شود، می تواند به عنوان پانزدهمین تیم لیگ برتر جشن بقا به راه بیاندازد!

پیکان؛ دل به ابر و باد و مه و خورشید دارند!

بعد از استیل آذین که در هفته سی و سوم با شکست برابر شهرداری تبریز وداعش با لیگ برتر قطعی شد، پیکان نزدیک ترین تیم به لیگ دسته اول است. تیم ضیایی با وجود برتری مقابل راه آهن همچنان در خطر سقوط است و در هفته آخر برای ماندن باید پرسپولیس را در ورزشگاه آزادی شکست دهد. شکست پرسپولیس در ورزشگاه آزادی گرچه دیگر مانند گذشته‌ها دشوار نیست اما برای تیمی که بار استرس بقا در لیگ برتر را دارد، برتری مقابل سرخپوشان نمی‌تواند کار چندان آسانی باشد.

پیکان در صورتی لیگ برتری می‌ماند که پرسپولیس را در هفته آخر شکست دهد و تیم‌های شاهین و پاس در این هفته بازنده شوند و سایپا و راه آهن حداقل با نتیجه تساوی زمین را ترک کنند.

جدول رده‌بندی لیگ برتر در پایان هفته سی و سوم به شرح زیر است:

1 - سپاهان اصفهان 66 امتیاز (قهرمان)

2 - استقلال تهران 62 امتیاز

3 - ذوب آهن اصفهان 60 امتیاز

4 - پرسپولیس تهران 55 امتیاز

5 - تراکتورسازی تبریز 54 امتیاز

6 - فولادخوزستان 51 امتیاز

7 - مس کرمان 51 امتیاز

8 - ملوان بندرانزلی 45 امتیاز

9 - صنعت نفت آبادان 42 امتیاز

10 - صبای قم 41 امتیاز

11 - شهرداری تبریز 37 امتیاز

12 - شاهین بوشهر 35 امتیاز - تفاضل گل 5-

13 - پاس همدان 35 امتیاز - تفاضل گل 16-

14 - سایپای البرز 34 امتیاز - تفاضل گل 6-

15 - راه آهن شهرری 34 امتیاز - تفاضل گل 10-

16 - نفت تهران 33 امتیاز - تفاضل گل 7-

17 - پیکان قزوین 33 امتیاز - تفاضل گل 18-

18 - استیل آذین 28 امتیاز - (سقوط به دسته اول)