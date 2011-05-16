هویت زدایی مهمترین چالش حوزه فرهنگ آذربایجان شرقی است

علی داننده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: عده ای تلاش می کنند اقشار مختلف مردم آذربایجان را هویت زدایی ملی و دینی کنند که این بحث می تواند به عنوان مهم ترین چالش حوزه فرهنگ استان مطرح شود.

وی با تاکید بر اینکه اغلب برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی معطوف به مقابله با این تلاش هاست، اظهار داشت: در برنامه های فرهنگی و هنری دغدغه این مساله وجود دارد و لذا توجه به این بحث معطوف شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی افزود: این اداره کل تلاش می کند با ایجاد و توسعه اتاق های فکر به گستردگی استان، مشکلات را شناسایی و در سریع ترین زمان، مرتفع کند.

وی از ایجاد سامانه الکترونیکی ارتباط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با نخبگان خبر داد و افزود: بر همین اساس نخبگان می توانند طرح های خود را ارائه کرده و در صورت تصویب در قالب برنامه سالانه ارشاد استان، این طرح به نام پیشنهاد دهنده اجرایی شود.

وی با اذعان بر اینکه اقدامات فرهنگی در آذربایجان شرقی چندان رضایت بخش نیست، اظهار داشت: دلیل غیرقابل دفاع بودن برنامه های فرهنگی، محدودیت منابع مالی در اختیار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است که این مجموعه را از انجام فعالیت های ماندگار و غیرتشریفاتی محروم کرده است.

داننده، به عزم دولت در بهبود وضعیت موجود در حوزه فرهنگ اشاره و خاطرنشان کرد: افق فعالیت های فرهنگی و هنری با توجه به رویکرد فرهنگی دولت بسیار روشن و امیدوارکننده است.