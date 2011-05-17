تئاتر مشهد به همکاری نویسندگان نیاز دارد

محمد کاظم دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، ضمن گرامیداشت جشن اردیبهشت تئاتر در خراسان رضوی، گفت: انجمن هنرهای نمایشی استان طی ۳ سال گذشته این گردهمایی تئاتر را با هدف قدردانی از تلاش و هنر آفرینی فعالان و دست اندرکاران تئاتر استان با حضور هنرمندان برجسته کشور برپا می شود که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی ادامه داد: همکاری مشترک نویسندگان و فعالان عرصه ادبیات داستانی و ادبیات دفاع مقدس، ادبیات دینی و استفاده از نقطه نظرات کارشناسان دینی و علوم اجتماعی باعث کمال گرایی هنرمندان می شود که امید است این اتفاق بیش از گذشته نمایان شود.

وی با بیان اینکه تئاتر هنری پرمخاطب و با قدمت است، افزود: تئاتر هنری است که در آن پیام اعتبار می یابد و کلام تحت تئاتر ابزار خلاقیت و بدعت هنری است که این خود بیانگر این نکته است که این هنر همیشه در طول تاریخ زبان انتقال پیام بوده و هست.

رئیس شورای نظارت بر نمایش مشهد تاکید کرد: وجود متون نمایش با موضوعات مختلف دینی، قرآنی، اخلاقی و هویت دینی در مسیر ارتقاء و اعتلای آگاهی های عمومی در جامعه و رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و غنی سازی اوقات فراغت جوانان باید در اولویت کار هنرمندان عرصه تئاتر قرار گیرد.

وی افزود: دست اندر کاران نیز باید با شیوه های نوین و همکاری و مشارکت سازمان ها و نهاد ها و کانون های مختلف فرهنگی نسبت به جذب مخاطب مناسب جهت حضور در سالن های نمایش بکوشند.

وی در ادامه تصریح کرد: امید دارم روزی برسد که ما فقدان متون مناسب را نداشته باشیم، چرا که کارهای ارزشی در جامعه ارتباط خوبی با مخاطب برقرار می کند و مخاطب را به هر منطقه از شهر می کشاند.

دبیری اظهار داشت : نبود ساختارهای مناسب از جمله موسسهای فرهنگی و هنری – آموزشگاه های آزاد هنری با موضوع نمایش، فقدان اعتبارات حمایتی و متون نمایشی قوی و متناسب هنوز مشکلاتی است که این هنر با آن روبرو بوده است .

دبیری گفت: در سال گذشته، متون نمایشی تغییر بسیاری کرده بود و نمایانگر غنی بودن متون نمایشی بود.