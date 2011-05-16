تمام سرمایه گذاران زنجانی حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه مسکن و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه نظارت دقیقی بر حسن اجرای مصوبات مربوط به سرمایه‌گذاران، صورت می‌گیرد، افزود: اعضاء کارگروه مسکن و شهرسازی باید همکاری لازم با فعالان در بخش خصوصی داشته باشند تا در آینده‌ای نه چندان دور شاهد رشد و توسعه استان باشیم.

به گفته وی همه ارگان‌ها باید در سال‌جاری با توان مضاعف در راستای توسعه استان گام بردارند و در این رابطه معتقدیم کارگروه مسکن و شهرسازی باید جهادی عمل کند.