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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

تمام سرمایه گذاران زنجانی حمایت می شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار زنجان از آمادگی کامل استان برای حمایت از درخواست‌های سرمایه‌گذاران حقیقی خبر داد و گفت: از سرمایه‌گذارانی که در زمینه گسترش طرح‌های متوازن و بنیادین صنعتی فعالیت کنند، به‌طور کامل حمایت خواهد شد و در این رابطه هیچ محدودیتی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه مسکن و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه نظارت دقیقی بر حسن اجرای مصوبات مربوط به سرمایه‌گذاران، صورت می‌گیرد، افزود: اعضاء کارگروه مسکن و شهرسازی باید همکاری لازم با فعالان در بخش خصوصی داشته باشند تا در آینده‌ای نه چندان دور شاهد رشد و توسعه استان باشیم.

به گفته وی همه ارگان‌ها باید در سال‌جاری با توان مضاعف در راستای توسعه استان گام بردارند و در این رابطه معتقدیم کارگروه مسکن و شهرسازی باید جهادی عمل کند.

رفیعی با بیان اینکه یکی از رویکردهای اصلی برای رشد، توسعه و آبادانی استان، گسترش جذب سرمایه‌گذار و رفع موانع اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاران در استان است، افزود: با برگزاری کارگروه مسکن و شهرسازی، سعی می‌شود بستر توسعه همه‌جانبه استان فراهم شود.

کد مطلب 1313035

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