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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

مدیرپذیرش حوزه خراسان خبر داد:

پذیرش 2 هزار طلبه در حوزه علمیه خراسان در سال تحصیلی جاری

پذیرش 2 هزار طلبه در حوزه علمیه خراسان در سال تحصیلی جاری

مسئول پذیرش حوزه علمیه خراسان از پذیرش 2 هزار طلبه در حوزه علمیه خراسان خبر داد و گفت: فعالیت تحصیلی پذیرفته شدگان نهایی این حوزه از اواخر شهریورماه 90 در مدارس سطح یک حوزه علمیه خراسان آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصری نژاد - مسئول دفتر پذیرش و تحقیقات حوزه علمیه خراسان با اعلام این خبر افزود: تمام متقاضیان تحصیل در این حوزه علمیه می توانند از سراسر کشور در این دوره ثبت نام کنند ولی آزمون کتبی این دوره فقط در شهرهای استانهای خراسان برگزار می شود. 

وی تاکید کرد: ثبت نام پذیرش حوزه علمیه خراسان امسال فقط به صورت اینترنتی انجام می شود و متقاضیان تا 15 خرداد می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمیه خراسان به نشانی www.hozehkh.com در این دوره ثبت نام کنند. 

ناصری نژاد با اشاره به جزئیات ثبت نام در حوزه علمیه خراسان گفت: حداکثر سن داوطلبان شرکت در آزمون ورودی، برای دارندگان مدرک تحصیلی سوم راهنمایی 17 سال، برای دارندگان سطح آموزشی اول دبیرستان 18 سال و برای دارندگان سطح آموزشی دوم دبیرستان 19 سال است ضمن آنکه سن دارندگان سطح آموزشی دیپلم نظام جدید و سوم دبیرستان باید 20 و پیش دانشگاهی 21 سال باشد. 

مسئول دفتر پذیرش حوزه علمیه خراسان اضافه کرد: پس از پایان زمان ثبت نام، افرادی که شرایط پذیرش را دارا باشند، می توانند از تاریخ 12 تا 15 تیرماه با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی حوزه نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون خود اقدام کنند.

کد مطلب 1313040

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