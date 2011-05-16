خبرهایی از قایقرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کاپ یک قایقرانی آب‌های آرام در رده سنی جوانان (مردان) ظهر امروز دوشنبه با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید. بعد از تیم تهران که با 65 امتیاز به عنوان قهرمانی رسید، استان گیلان با 60 امتیاز و مازندران با 54 امتیاز دوم و سوم شدند.

کرمانشاه قهرمان مسابقات کاپ یک قایقرانی شد

رقابت‌های کاپ یک قایقرانی آب‌های آرام کشور در بخش بانوان و در رده سنی بزرگسالان با حضور قایقرانان هشت استان در دریاچه آزادی تهران برگزار و با قهرمانی تیم کرمانشاه به پایان رسید. تیم کرمانشاه با 49 امتیاز بر سکوی قهرمانی این بخش ایستاد. استان همدان با 43 امتیاز و توابع استان تهران هم با 30 امتیاز دوم و سوم شدند.

گیلان فاتح کاپ یک قهرمانی جوانان

مسابقات کاپ یک قهرمانی آبهای آرام کشور در رده سنی جوانان با قهرمانی تیم بانوان استان گیلان به پایان رسید. در این مسابقات که با حضور هشت تیم برگزار شد، تیم گیلان با 34 امتیاز قهرمان شد. تیم‌های همدان و هرمزگان با امتیاز 31 مشترکا دوم و تهران با 27 امتیاز در مکان سوم ایستاد.

نشست علمی "جابا سانتو" برگزار شد

نخستین نشست علمی قایقرانی آبهای آرام ایران با حضور "جابا سانتو" برگزار شد. در این نشست یک روزه، مربیان استانی و تیم‌های ملی از اطلاعات این مربی به نام اروپایی و مسئول کمیته فنی فدراسیون جهانی نکاتی را در خصوص متدلوژی و طراحی تمرین فرا گرفتند.