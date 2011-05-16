سامانه های مکاتبات و شهر الکترونیک ورامین رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، درراستای برنامه های دولت الکترونیک و برنامه های دفتر فناوری اطلاعات استانداری تهران، سامانه مکاتبات الکترونیک توسط کارشناسان شبکه و امنیت استانداری تهران و فرمانداری ویژه ورامین راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته که افتتاح رسمی آن 27 اردیبهشت خواهد بود.

در این سامانه، کلیه ادارات شهرستان مکاتبات خود را به صورت پیپیرلس(حذف کاغذاز چرخه اداری) انجام می دهند که این امر باعث صرفه جویی بسیار در هزینه ها، زمان و توسعه دولت الکترونیک می شود.

براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در سال جاری، کلیه ادارات شهرستان با اتصال به فرمانداری، کلیه مکاتبات بین دستگاهی را از طریق این سامانه انجام خواهند داد.

امروزه دولت الکترونیک به عنوان یکی از مهمترین اهداف و آرمان‌های منتج ازفناوری اطلاعات، ارتقاء کارایی و تسهیل ارائه خدمات به مردم تلقی می ‌شود و در واقع دولت الکترونیک به مجموعه ارتباطات الکترونیکی میان دولت، شرکتها، شهروندان و کارکنان دولت از طریق شبکه های الکترونیکی اطلاق می‌شود.

استفاده از خدمات دولت الکترونیک می تواند گامی مؤثر و عملی در جهت بهبود وضع اقتصادی جامعه ایفا کند و این سامانه موجب صرفه جویی های فراوانی در ادارات خواهد شد.

شهر الکترونیک ورامین یک اختراع یا پیشنهاد نوآورانه نیست

شهر الکترونیک ورامین یک اختراع یا پیشنهاد نوآورانه نیست، بلکه واقعیتی است که بر اساس نیاز، جای خود را باز می ‌کند.

شهر الکترونیک عبارت از شهری است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویسهای دولتی و سازمانهای بخش خصوصی به صورت بر خط (online) و به طور شبانه ‌روزی، در هفت روز هفته با کیفیت و ضریب ایمنی بالا با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن، انجام می ‌شود.

فعالیتهای شهر الکترونیکی

برخی از فعالیتهای شهرهای الکترونیکی عبارتند از: فعالیتهای بانکی مانند پرداخت قبوض، برداشت پول از حساب، انتقال پول و...، فعالیتهای اداری مانند ثبت اسناد و املاک، درخواست پاسپورت و امثال آن، فعالیتهای تجاری مانند خرید و فروش کالا، موسیقی، فیلم و مواد غذایی، فعالیتهای تفریحی مانند بازیهای رایانه‌ای، بازدید از موزه‌ها و پارکها.

کسب اطلاعات، اخبار، روزنامه‌ها، نشریات، وضعیت آب‌ و‌هوا، ترافیک شهری، ساعات پرواز هواپیماها و...، فعالیتهای علمی مانند تحقیق در مورد پروژه‌ها، یافتن مقاله‌ها، دسترسی به منابع معتبر، کتابخانه‌‌ها و کتابها و تألیفات جدید، فعالیتهای آموزشی در مدرسه، دانشگاه و سایر آموزشگاه‌ها، فعالیتهای مسافرتی مانند رزرو بلیط سفر، رزرو هتل و کرایه اتومبیل، کاریابی و درخواست کار مانند آگاهی یافتن از فرصت‌های کاری، پر‌‌کردن فرم درخواست کار، ارسال و گرفتن نتیجه نیز از دیگر امکانات شهر الکترونیک است.

فعالیتهای درمانی مانند مراجعه به پزشک، دریافت دستورالعمل‌‌های ایمنی و اطلاع از تازه‌های پزشکی و فعالیتهای تصمیمگیری مانند انتخاب بهترین و‌ ‌خلوت‌ترین مسیر در شهر برای رسیدن به مقصد، بهترین رستوران برای صرف غذا، بهترین اماکن تفریحی و... نیز بخش دیگری از خدمات شهر الکترونیک است.

حمایت فرمانداری ورامین از شهر الکترونیک

این پروژه با تأیید و تأکید مستقیم فرمانداری ورامین بوده و چند فاز دارد که فاز اول آن در امر اطلاع رسانی اخبار ادارات است که در واقع، مرجع خبری شهرستان محسوب می شود.

این سایت نیز به نشانی evaramin.com روز 27 اردیبهشت ماه به مردم معرفی و رو نمایی می شود که البته به طور آزمایشی فعالیت می کند.

جلسه مشترک هیئت رئیسه شورای روابط عمومی و روابط عمومی بخشداریهای شهرستان ورامین

در این جلسه که صبح دوشنبه درمحل سالن اجتماعات بیمارستان 15خرداد شهرستان ورامین تشکیل شد، هاشمی مشاور فرماندار و دبیرشورای روابط عمومی شهرستان ورامین، تاجیک ریاست بیمارستان شهدای 15خرداد ورامین و سایر اعضای هیئت رئیسه حضور داشتند.

برنامه های شورای روابط عمومی های شهرستان ورامین برای برگزاری هرچه بهتر مجمع عمومی و بزرگداشت روز روابط عمومی و همچنین برنامه های خاص مناسبتهای خردادماه بررسی شد.

در ادامه این جلسه، کارگاه آموزشی سامانه شهرالکترونیک ورامین جهت استفاده مدیران روابط عمومی برگزار شد و حاضران نظرات خود را در این خصوص ابراز داشتند.