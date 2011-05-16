عوارض خدمات شهرداری پانسیونهای دانشجویی در گرگان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ناصر گرزین ظهر دوشنبه در حاشیه نشست شورای شهر گرگان افزود: بر اساس مصوبه سیصد و سی و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر عوارض گواهی بهره برداری موقت برای پانسیون های دانشجویی بر مبنای یک پنجم عوارض خدماتی محاسبه می شود.

وی اظهار داشت: تجدید نظر در نحوه محاسبه عوارض گواهی بهره برداری موقت برای پانسیون های دانشجویی به منظور حمایت از این گونه اماکن خدماتی در دستور کار قرار گرفت.

گرزین، همچنین از مساعدت شهرداری به همایش علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان خبر داد و خاطرنشان کرد: پیرو درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در راستای برگزاری همایش منطقه ای بسیج دانشجویی این دانشگاه با عنوان دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی مقرر شد مبلغ 35 میلیون ریال از ردیف 41608 برنامه شهری بودجه 90 به این همایش اختصاص یابد.

گرزین افزود: این همایش به همت بسیج دانشجویی دانشگاه و با حمایت و همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 31 اردیبهشت الی اول خرداد ماه 90 برگزار می شود.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این همایش نهضت تولید علم بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، گسترش، تقویت و شناسایی فعالان و نخبگان علمی و پژوهشی در دانشگاه، منطقه و سطح بالاتر، فضاسازی مناسب برای انجام کارهای علمی در زمینه آموزش، پژوهش و پرورش دانشجویان علمی و کمک به اجرایی شدن ایده ها و افکارشان، آگاهی سازی اقشار مختلف دانشگاهی و آشنایی آن ها با ایده ها و دستاوردهای جدید علمی پژوهشگران از جمله اهداف است.

گرزین بیان داشت: تقویت روحیه پرسشگری و بنیه علمی دانشجویان و محققان در سیر تحقیق و پژوهش، به کارگیری و توسعه روش های جدید علمی و فناوری نوین و بومی با پیشرفت علوم مرتبط، از اهداف این همایش منطقه ای در زمینه دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی است.